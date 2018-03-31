  1. Главная
  2. Новости
  3. Шоубиз
  4. Холостяк 8 сезон, 4 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)
Шоубиз
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ ·
Холостяк 8 сезон, 4 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)

Холостяк 8 сезон, 4 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео) (2 новости)

«В четвертом выпуске 8 сезона Холостяка, что выходит на телеканале СТБ, проект покинула Арина»

 Кому из 10 оставшихся участниц пришлось завершить участие в проекте?

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 08:38 В четвертом выпуске 8 сезона Холостяка, что выходит на телеканале СТБ, проект покинула Арина.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Шоубиз»
Американская светская львица Пэрис Хилтон прилетела во Львов

Американская светская львица Пэрис Хилтон прилетела во Львов
Тусовка покруче Оскара. 20 звездных гостей, приглашенных на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Тусовка покруче Оскара. 20 звездных гостей, приглашенных на свадьбу принца…
Ирокез и стиль панк. Народная артистка Нина Матвиенко снялась в вызывающей фотосессии с Монатиком

Ирокез и стиль панк. Народная артистка Нина Матвиенко снялась в…
Член жюри &amp;quot;Танці з зірками&amp;quot; Екатерина Кухар стала Народной артисткой Украины

Член жюри "Танці з зірками" Екатерина Кухар стала Народной артисткой…
Пэрис Хилтон в летнем платье вместе с женихом вылетели в Украину

Пэрис Хилтон в летнем платье вместе с женихом вылетели в…
Макс Барских изменился до неузнаваемости

Макс Барских изменился до неузнаваемости
До и после: Даша Астафьева продемонстрировала впечатляющие результаты похудения

До и после: Даша Астафьева продемонстрировала впечатляющие результаты похудения
Мухарский рассказал о непростой жизни в Европе: Дожился до суицидальных мыслей

Мухарский рассказал о непростой жизни в Европе: Дожился до суицидальных…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Переворачивают дом и сбрасывают вазоны&quot; - семейная пара показала домашних енотов

"Переворачивают дом и сбрасывают вазоны" - семейная пара показала домашних…
Прощание с Стивеном Хокингом транслируют онлайн

Прощание с Стивеном Хокингом транслируют онлайн
Фото, от которых захватывает дух: показали невероятный зимний Байкал

Фото, от которых захватывает дух: показали невероятный зимний Байкал
Битва запроданок: Лорак похвастала победой над Лободой

Битва запроданок: Лорак похвастала победой над Лободой
Лавров никак не уймется: РФ снова выдворила десятки дипломатов

Лавров никак не уймется: РФ снова выдворила десятки дипломатов
В Харькове за 200 тысяч продают православный храм

В Харькове за 200 тысяч продают православный храм
Следствие просит арестовать миллиардера Зиявудина Магомедова

Следствие просит арестовать миллиардера Зиявудина Магомедова
Руководитель САП уверяет, что не помогал Труханову бежать за границу

Руководитель САП уверяет, что не помогал Труханову бежать за границу
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.