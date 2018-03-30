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"И это не первый раз!": фанаты обвинили Ани Лорак в плагиате образов и идей Кароль и Лободы (видео) (фото)

"И это не первый раз!": фанаты обвинили Ани Лорак в плагиате образов и идей Кароль и Лободы (видео) (фото) (4 новости и 1 видео)

«Певица по примеру коллеги сняла документальный фильм»

Известную украинскую певицу Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, обвинили в плагиате идея и образов Тины Кароль. На своей странице в соцсети Instagram звезда поделилась отрывком документального фильма о создании своего шоу "Дива", премьера которого недавно состоялась в Санкт-Петербурге, Москве и Минске.

На видео Каролина Куек (настоящее имя певицы) рассказывает о своем отношении к зрителям.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 29 Мар 2018 в 6:55 PDT

Видео: Шоу "Дива" (instagram.com/anilorak)

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Поклонники певицы заметили сходство фильма о шоу Ани Лорак с фильмом "Интонации" Тины Кароль.

Видео прокомментировали многие пользователи сети:

"Начинаешь копировать Кароль".

"Тина Кароль "Интонации"! Серьезно?".

"Зачем копировать с Тины, причем постоянно? Придумайте свое что-то".

"Сначала Макс Барских выпустил такой фильм, потом Тина Кароль, и началось".

"Чистый плагиат Тины Кароль, свое блин придумать нельзя".

"Жаль, не получится полностью скопировать...В фильме Ани Лорак не будет той искренности и открытости душой...Потому что это качество не сплагиатишь!".

"Уже как Тина Кароль стала фильмы про себя снимать!".

"Интонации" Ани Лорак".

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

ФОТО К НОВОСТИ: «"И это не первый раз!": фанаты обвинили Ани Лорак в плагиате образов и идей Кароль и Лободы (видео) (фото)»
Фото "И это не первый раз!": фанаты обвинили Ани Лорак в плагиате образов и идей Кароль и Лободы (видео) (фото)
Фото Поющую в России Ани Лорак снова обвинили в плагиате
Фото Ани Лорак обвиняют в плагиате Тины Кароль (видео)
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Главред Главред  ·  30.03.18, 15:27 Поклонники сравнивают фильмы "Дива" и "Интонации Тины Кароль". (видео) (фото)
Униан Униан  ·  30.03.18, 16:14 Лорак анонсировала выход документального фильма о создании своего шоу "Дива". Ее тут же обвинили в плагиате Тины Кароль.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  30.03.18, 16:54 Певица по примеру коллеги сняла документальный фильм.
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