"И это не первый раз!": фанаты обвинили Ани Лорак в плагиате образов и идей Кароль и Лободы (видео) (фото)

Известную украинскую певицу Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, обвинили в плагиате идея и образов Тины Кароль. На своей странице в соцсети Instagram звезда поделилась отрывком документального фильма о создании своего шоу "Дива", премьера которого недавно состоялась в Санкт-Петербурге, Москве и Минске.
На видео Каролина Куек (настоящее имя певицы) рассказывает о своем отношении к зрителям.
Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 29 Мар 2018 в 6:55 PDT
Видео: Шоу "Дива" (instagram.com/anilorak)
Поклонники певицы заметили сходство фильма о шоу Ани Лорак с фильмом "Интонации" Тины Кароль.
Видео прокомментировали многие пользователи сети:
"Начинаешь копировать Кароль".
"Тина Кароль "Интонации"! Серьезно?".
"Зачем копировать с Тины, причем постоянно? Придумайте свое что-то".
"Сначала Макс Барских выпустил такой фильм, потом Тина Кароль, и началось".
"Чистый плагиат Тины Кароль, свое блин придумать нельзя".
"Жаль, не получится полностью скопировать...В фильме Ани Лорак не будет той искренности и открытости душой...Потому что это качество не сплагиатишь!".
"Уже как Тина Кароль стала фильмы про себя снимать!".
"Интонации" Ани Лорак".
Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)