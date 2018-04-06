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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 08:21
· Синоптик · Украинцы · Апрель · Страстная пятница
И тепло, и грозы: появился прогноз погоды на неделю после Пасхи

И тепло, и грозы: появился прогноз погоды на неделю после Пасхи (5 новостей)

«Теплая погода будет способствовать подъему уровней воды»

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в предпасхальную субботу и на Пасху. Об этом она написала на сайте Opinion.

По ее словам, 6 апреля, в Страстную пятницу, диктат сухого солнечного антициклона нарушит атмосферный фронт из Западной Европы. В западных областях Украины пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят первые грозы. Вечером дожди придут в Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. Этот фронт снизит температуру воздуха на западе до + 9 + 12 градусов.

На остальной территории Украины в этот день удержится теплая сухая погода с дневной температурой воздуха +12 + 18 градусов.

Как обещает синоптик, 7 апреля ожидается антициклон во всех областях Украины, без осадков. Воздух станет свежее на западе, севере и местами в центральных областях, в течение дня предполагается + 9 + 12 градусов. В южной части столбики термометров достигнут + 16 + 22 градусов.

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"В Пасхальную ночь в Украине температура воздуха будет низкой, + 1 + 6 градусов, поэтому тем, кто собирается на ночную церковную службу, стоит одеваться теплее", - предупредила Диденко.

Днем на Пасху, 8 апреля, всех украинцев ожидает солнце, синее небо, белые облака и температура воздуха +12 +18 градусов.

9-10 апреля осадки маловероятны, максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах + 15 + 22 градусов. В южной части Украины близость еще холодных морей приведет низкую температуру воздуха, + 9 + 13 градусов.

Обновлено в 08:02 По ее словам, 6 апреля, в Страстную пятницу, диктат сухого солнечного антициклона нарушит атмосферный фронт из Западной Европы. В западных областях Украины пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят первые грозы. Вечером дожди придут в Винницкую, Житомирскую и Киевскую области.…

Обновлено в 08:21 По словам синоптиков, на Пасху ожидается теплая весенняя погода, но пасхальная ночь будет прохладной. В отдельных регионах дожди пройдут в Страстную пятницу, а также в субботу.

ФОТО К НОВОСТИ: «И тепло, и грозы: появился прогноз погоды на неделю после Пасхи»
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