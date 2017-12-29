ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге (18 новостей) «Операцию якобы провел спецотряд»

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в камере хранения в супермаркете в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство боевиков в интернете. Отмечается, что террористы не предоставили никаких доказательств причастности к взрыву в своем сообщении. Пленных не брать. Путин заявил о теракте в Питере

Обновлено в 01:37 Об этом сообщает SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов.

Обновлено в 02:52 Правоохранительные органы России по наводке ЦРУ США предотвратили взрыв в Казанском соборе, после чего исламисты устроили теракт в супермаркете.