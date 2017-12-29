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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 02:52
· ИГИЛ · Боевики · Взрыв · Reuters
ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге (18 новостей)

«Операцию якобы провел спецотряд»

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в камере хранения в супермаркете в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство боевиков в интернете. Отмечается, что террористы не предоставили никаких доказательств причастности к взрыву в своем сообщении. Пленных не брать. Путин заявил о теракте в Питере

Обновлено в 01:37 Об этом сообщает SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов.

Обновлено в 02:52 Правоохранительные органы России по наводке ЦРУ США предотвратили взрыв в Казанском соборе, после чего исламисты устроили теракт в супермаркете.

ФОТО К НОВОСТИ: «ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге»
Фото ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв в магазине Петербурга
Фото Взрыв в Петербурге: террористы ИГИЛ взяли ответственность
Фото Боевики "ИГ" взяли на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге
Фото ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге
Фото ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге
Фото ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Петербурге
Фото Взрыв в Петербурге: ИГИЛ взяла на себя ответственность за инцидент
Фото Боевики ИГ заявили об ответственности за взрыв в Санкт-Петербурге
Фото К взрыву в Санкт-Петербурге причастны боевики ИГИЛ
Фото ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв в магазине Петербурга
Фото Ответственность за взрыв в Петербурге взяло на себя "ИГ"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
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Канал 112 Канал 112  ·  29.12.17, 23:24 Организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в магазине "Перекресток" в Петербурге. Об этом сообщает SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности…
Обозреватель Обозреватель  ·  29.12.17, 23:25 Операцию якобы провел спецотряд
ТСН ТСН  ·  29.12.17, 23:30 В результате взрыва пострадало 13 человек.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  29.12.17, 23:35 Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге 27 декабря 2017 года, в результате которого пострадали 18 человек, сообщает…
Новое Время Новое Время  ·  29.12.17, 23:39 Террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность за взрыв в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге.
Facenews Facenews  ·  29.12.17, 23:46 Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в камере хранения в супермаркете в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство…
РБК Украина РБК Украина  ·  30.12.17, 00:04 В пятницу, 29 декабря, террористическая организация ИГИЛ (Исламское государство) взяла на себя ответственность за взрыв в магазине в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Reuters.Отмечается, что группировка не…
УНН УНН  ·  30.12.17, 00:08 “Террористическая группировка „Исламское государство“ взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге”, — говорится в сообщении.…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  30.12.17, 00:19 Террористическая группировка Исламское государство заявила об ответственности за взрыв в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге (Россия). Об этом сообщает издание SITE Intelligence Group, которое занимается…
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  30.12.17, 00:39 Ранее президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
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Сегодня Сегодня  ·  30.12.17, 01:37 Согласно информации, атаку совершили члены ячейки ИГ. Организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в магазине "Перекресток" в Петербурге.Об этом сообщает SITE Intelligence…
Униан Униан  ·  30.12.17, 02:52 Правоохранительные органы России по наводке ЦРУ США предотвратили взрыв в Казанском соборе, после чего исламисты устроили теракт в супермаркете.
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