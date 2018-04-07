Игорь СУРКИС: «Кажется, у Шапаренко «вылетела» ключица

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мнением о новом президенте украинской Премьер-лиги Томасе Гримме

Обновлено в 20:30 Президент «Динамо» - о подготовке главной арены Киева к финалу Лиги чемпионов

Обновлено в 20:40 Мне сегодня понравились Вербич, Цыганков, а также вся линия атаки. Еще нужно было забивать. Видно, что во втором тайме команда играла с настроением, ребята притираются друг к другу. Думаю, у этой команды есть большое будущее. Естественно, для этого нужно усилить определенные позиции. О них знаю и я, и тренер. Для уровня этого чемпионата Украины того, что есть, может, и достаточно, но для европейского уровня – нет.