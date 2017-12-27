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Илон Маск обещает выпустить пикап Tesla «сразу после» кроссовера Model Y

Илон Маск обещает выпустить пикап Tesla «сразу после» кроссовера Model Y (4 новости)

«По словам Маска, он думает над созданием пикапа последние пять лет»

Известный американский изобретатель объявил в своем Twitter о предстоящем выпуске двух новых моделей. Естественно, они будут оборудованы исключительно электроприводом. Их появление ожидается в конце 2019 или в начале 2020 года.

По своим размерам пикап будет превосходить актуальный ныне Ford F-150. Кроме того Илон Маск обещает оснастить его активной подвеской. Этот автомобиль должен полностью изменить правила игры в сегменте крупных пикапов.

Одна из вещей, которые, как мне кажется, должны присутствовать в грузовиках и пикапах, - это что-то вроде пневматической подвески, которая динамически регулирует нагрузку. Регулирует угол наклона автомобиля и высоту кузова. Регулирует положение в режиме реального времени. Это необходимо потому, что нас всегда есть проблема с любым транспортным средством, где существует большая потенциальная разница между минимальной и максимальной нагрузкой.

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Перед появлением пикапа должен увидеть свет компактный кроссовер Tesla Model Y. Вероятнее всего, он будет использовать агрегатную базу актуальной ныне Tesla Model 3.

Для воплощения всех озвученных планов компании Tesla будет необходимо сосздание новых производственных мощностей, так как существующие уже сейчас не справляется с потоком заказов. Вполне вероятно, что новый завод Tesla будет расположен в Китае.

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