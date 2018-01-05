Имущество известного украинского актера и шоумэна арестовали из-за долга по алиментам (8 новостей) «Автомобиль был продан покупателю из Одессы»

По словам первого заместителя министра юстиции Натальи Бернацкой, шоумен Антин Мухарский задолжал 400 тым. грн алиментов.Имущество актера и шоумена Антина Мухарского арестовано по причине задолженности 400 тыс. грн алиментов экс-супруге Снежане Егоровой. Об этом в интервью "5 каналу" сказала первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая.

"В случае Антина Мухарского на четверых детей не платились алименты, задолженность накопилась около 400 тыс. грн за все время. Его имущество было арестовано ", сообщила она.

Бернацкая отметила, что часть арестованного имущества уже продана, в частности, автомобиль с изображением Мухарского и Егоровой.

В 2016 году Мухарский развелся с телеведущей Снежаной Егоровой. У них трое общих детей: Андрей (2006 года рождения), Арина (2010-го) и Иван (2012-го).

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В 2017 году шоумен женился на искусствоведе Елизавете Бельской.

Обновлено в 18:29 "В случае Антона Мухарского: на четверых детей не платились алименты. Задолженность накопилась под 400 тысяч гривен, и было арестовано его имущество", – рассказала она.

Обновлено в 18:49 "В случае Антина Мухарского - на 4 детей не платились алименты, задолженность накопилась около 400 тис. грн за все время, и было арестовано его имущество", - сообщила она.