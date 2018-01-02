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Политика
Телеграф Телеграф · · Обновлено в 15:29
· Индия
Индия поставила в Украину в виде гуманитарной помощи более 130 тыс. доз сывороток

Индия поставила в Украину в виде гуманитарной помощи более 130 тыс. доз сывороток (6 новостей)

«Гуманитарный груз поступил из Индии»

Индия поставила в Украину в виде гуманитарной помощи более 130 тыс. доз сывороток.

Обновлено в 14:35 Отмечается, что доставлено 80 тыс. доз сыворотки против столбняка, 35 тыс. доз противостолбнячного иммуноглобулина, 900 доз сыворотки против дифтерии, 14,45 тыс. доз антирабической сыворотки и 1,5 тыс. доз лиофилизированного антитоксина противозмеиного. Все препараты имеют сертификат качества GMP.

Обновлено в 15:29 Ранее сообщалось, что в течение ноября заболеваемость корью в Одесской области выросла в два раза.

ФОТО К НОВОСТИ: «Индия поставила в Украину в виде гуманитарной помощи более 130 тыс. доз сывороток»
Фото Индия поставила в Украину в виде гуманитарной помощи более 130 тыс. доз сывороток
Фото Индия предоставила Украине медицинскую гуманитарную помощь
Фото Индия подарила Украине 130 тыс. доз сывороток
Фото Правительство Индии подарило Украине 130 тыс. доз сывороток
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Факты Факты  ·  02.01.18, 12:55 Гуманитарный груз поступил из Индии
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  02.01.18, 15:29 Украина получила от Индии более 130 тыс. доз специфических сывороток. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины."Индийское правительство сделал подарок Украине к Новому году…
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Индия поставила в Украину в виде гуманитарной помощи более 130 тыс. доз сывороток

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