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Индия поставила в Украину в виде гуманитарной помощи более 130 тыс. доз сывороток (6 новостей) «Гуманитарный груз поступил из Индии»

Индия поставила в Украину в виде гуманитарной помощи более 130 тыс. доз сывороток.

Обновлено в 14:35 Отмечается, что доставлено 80 тыс. доз сыворотки против столбняка, 35 тыс. доз противостолбнячного иммуноглобулина, 900 доз сыворотки против дифтерии, 14,45 тыс. доз антирабической сыворотки и 1,5 тыс. доз лиофилизированного антитоксина противозмеиного. Все препараты имеют сертификат качества GMP.

Обновлено в 15:29 Ранее сообщалось, что в течение ноября заболеваемость корью в Одесской области выросла в два раза.