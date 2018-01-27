  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Иностранные партнеры в 2017 году предоставили Нацполиции помощь на 200 млн грн - Князев
Общество
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Преступление
Иностранные партнеры в 2017 году предоставили Нацполиции помощь на 200 млн грн - Князев

Иностранные партнеры в 2017 году предоставили Нацполиции помощь на 200 млн грн - Князев (4 новости)

«США, Канада, Япония, Великобритания, а также страны Европейского союза оказали Национальной полиции Украины помощь на сумму около 200 млн грн…»

Председатель Нацполиции Сергей Князев утверждает, что в 2017 году число умышленных преступлений уменьшилось на 14% по сравнению с предыдущим годом.

А количество раскрытых случаев криминала, дескать, наоборот возросло.

"Число преступлений уменьшилось почти на 78 тысяч. Наряду с этим раскрыто и расследовано 215 тысяч преступлений, что на 36 тысяч больше, чем в 2016 году. Это наименьшее число таких преступлений за время независимости. В 1996 году 157 совершенных убийств имели признаки заказных, в 2006 году — 56, в 2016 — 41, а в прошлом году — 31 убийство по признакам заказного было совершено в нашем государстве", — отметил Князев.

Также он заявил, что в прошлом году правоохранители раскрыли 90% убийств. Правда, резонансные случаи полиция расследует почему-то не так быстро.

Оговорился? Вице-министр МИД Польши заявил об украинском
Оговорился? Вице-министр МИД Польши заявил об украинском "вопросе…

С 10 правонарушений 9 раскрыто. Соответственно есть 1% правонарушений, которые мы еще не раскрыли. И некоторые правонарушения не раскроются в ближайшее время из-за того, что не смогут оперативные следственные работники найти то зерно, которое может привести к истине, — сказал Князев.

К слову, министр внутренних дел Арсен Аваков на годовом совещании МВД заявил, что полиции доверяет 40% граждан.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Фокус Фокус  ·  27.01.18, 14:21 Количество совершенных в прошлом году в Украине преступлений уменьшилось на 14%. Об этом в субботу на годовой итоговой коллегии МВД Украины заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.01.18, 16:22 США, Канада, Япония, Великобритания, а также страны Европейского союза оказали Национальной полиции Украины помощь на сумму около 200 млн грн в 2017 году, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
MIGnews MIGnews  ·  27.01.18, 16:29 В субботу, 27 января, в Украине было совершено 31 убийство, которое имеет признаки заказного. Об этом на годовой итоговой коллегии министерства внутренних дел заявил глава Национальной полиции Сергей…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Задержан россиянин, находящийся в международном розыске и выдававший себя за украинца

Задержан россиянин, находящийся в международном розыске и выдававший себя за…
Иностранные партнеры в 2017 году предоставили Нацполиции помощь на 200 млн грн - Князев

Иностранные партнеры в 2017 году предоставили Нацполиции помощь на 200…
С начала года 42 тыс. россиян прошли биометрический контроль на границе, - замглавы ГПСУ Серватюк

С начала года 42 тыс. россиян прошли биометрический контроль на…
ГМС проверяет всех, кто получил гражданство за годы независимости

ГМС проверяет всех, кто получил гражданство за годы независимости
Зимняя Олимпиада 2018: расписание и программа игр

Зимняя Олимпиада 2018: расписание и программа игр
Эпидемия кори в Украине: в Минздраве озвучили пугающую статистику

Эпидемия кори в Украине: в Минздраве озвучили пугающую статистику
В ГМС сообщили, когда спадет ажиотаж вокруг получения загранпаспортов

В ГМС сообщили, когда спадет ажиотаж вокруг получения загранпаспортов
После непогоды в Одесской области 21 населенный пункт остается без света

После непогоды в Одесской области 21 населенный пункт остается без…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Усик – Бриедис: онлайн трансляция “битвы непобедимых”

Усик – Бриедис: онлайн трансляция “битвы непобедимых”
Вернуться в прошлое: молодежь XIX — начала XX века (Фото)

Вернуться в прошлое: молодежь XIX — начала XX века (Фото)
Трюдо: Истории свидетелей следует неоднократно пересказывать

Трюдо: Истории свидетелей следует неоднократно пересказывать
Коноплянка не попал в пустые ворота (Видео)

Коноплянка не попал в пустые ворота (Видео)
Пограничники задержали группу нелегалов с младенцем на границе со Словакией

Пограничники задержали группу нелегалов с младенцем на границе со Словакией
Что украинцы чаще всего покупают на подарки

Что украинцы чаще всего покупают на подарки
Трагедия во Львове. После плавания в бассейне на глазах у матери умерла 10-летняя девочка

Трагедия во Львове. После плавания в бассейне на глазах у…
Дуэйн Уэйд покинул расположение «Кливленда»

Дуэйн Уэйд покинул расположение «Кливленда»
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.