Иностранные партнеры в 2017 году предоставили Нацполиции помощь на 200 млн грн - Князев (4 новости) «США, Канада, Япония, Великобритания, а также страны Европейского союза оказали Национальной полиции Украины помощь на сумму около 200 млн грн…»

Председатель Нацполиции Сергей Князев утверждает, что в 2017 году число умышленных преступлений уменьшилось на 14% по сравнению с предыдущим годом.

А количество раскрытых случаев криминала, дескать, наоборот возросло.

"Число преступлений уменьшилось почти на 78 тысяч. Наряду с этим раскрыто и расследовано 215 тысяч преступлений, что на 36 тысяч больше, чем в 2016 году. Это наименьшее число таких преступлений за время независимости. В 1996 году 157 совершенных убийств имели признаки заказных, в 2006 году — 56, в 2016 — 41, а в прошлом году — 31 убийство по признакам заказного было совершено в нашем государстве", — отметил Князев.

Также он заявил, что в прошлом году правоохранители раскрыли 90% убийств. Правда, резонансные случаи полиция расследует почему-то не так быстро.

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С 10 правонарушений 9 раскрыто. Соответственно есть 1% правонарушений, которые мы еще не раскрыли. И некоторые правонарушения не раскроются в ближайшее время из-за того, что не смогут оперативные следственные работники найти то зерно, которое может привести к истине, — сказал Князев.

К слову, министр внутренних дел Арсен Аваков на годовом совещании МВД заявил, что полиции доверяет 40% граждан.