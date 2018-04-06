Интер согласовал трансфер Лунина (8 новостей) «Вратарь «Зари» Андрей Лунин может в ближайшее время продолжить карьеру в Италии»

Миланский "Интер" и луганская "Заря" договорились о трансфере 19-летнего вратаря Андрея Лунина, сообщает Gazzette Della Sport.

Стороны уже согласовали детали трансфера, стоимость которого составит около 6 млн евро. Теперь "Интеру" осталось согласовать контракт с самим Луниным.

Лунин должен ы будущем заменить основного голкипера "Интера" Самира Хандановича. Для этого миланский клуб намерен отдать Лунина в аренду в другую команду Серии А.

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Обновлено в 11:05 Один из самых перспективных футболистов, голкипер Зари и национальной зборной Украины, Андрей Лунин в шаге от перехода в миланский «Интер» Более того, предтоящий переход станет одним из самых дорогостоящих для украинских футболистов. По информации, переговоры по переходу вратаря находятся на…

Обновлено в 12:00 Все стороны уже договорились о трансфере, на днях пройдут встречи между представителями клубов и футболиста, о чем официально может быть объявлено в начале следующей недели.