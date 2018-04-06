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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 12:00
Интер согласовал трансфер Лунина

Интер согласовал трансфер Лунина (8 новостей)

«Вратарь «Зари» Андрей Лунин может в ближайшее время продолжить карьеру в Италии»

Миланский "Интер" и луганская "Заря" договорились о трансфере 19-летнего вратаря Андрея Лунина, сообщает Gazzette Della Sport.

Стороны уже согласовали детали трансфера, стоимость которого составит около 6 млн евро. Теперь "Интеру" осталось согласовать контракт с самим Луниным.

Лунин должен ы будущем заменить основного голкипера "Интера" Самира Хандановича. Для этого миланский клуб намерен отдать Лунина в аренду в другую команду Серии А.

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Обновлено в 11:05 Один из самых перспективных футболистов, голкипер Зари и национальной зборной Украины, Андрей Лунин в шаге от перехода в миланский «Интер» Более того, предтоящий переход станет одним из самых дорогостоящих для украинских футболистов. По информации, переговоры по переходу вратаря находятся на…

Обновлено в 12:00 Все стороны уже договорились о трансфере, на днях пройдут встречи между представителями клубов и футболиста, о чем официально может быть объявлено в начале следующей недели.

ФОТО К НОВОСТИ: «Интер согласовал трансфер Лунина»
Фото Итальянские СМИ: "Интер" договорился с "Зарей" о трансфере Лунина
Фото Итальянские СМИ: "Интер" договорился с "Зарей" о трансфере Лунина
Фото Интер согласовал трансфер Лунина
Фото Футбол: "Интер" купит Лунина у "Зари" за 6 млн евро
Фото Переход украинца Лунина в Интер станет самым дорогостоящим в истории
Фото "Интер" договорился с "Зарей" о трансфере Лунина
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 08:53 Интер достиг соглашения с Зарей и голкипером луганчан Андреем Луниным относительно его трансфера летом
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 08:53 Интер достиг соглашения с Зарей и голкипером луганчан Андреем Луниным относительно его трансфера летом
Sport.ua Sport.ua  ·  06.04.18, 09:59 Трансфер 19-летнего вратаря луганской «Зари» обойдется клубу из Милана в €6 миллионов
Terrikon Terrikon  ·  06.04.18, 10:25 Вратарь «Зари» Андрей Лунин может в ближайшее время продолжить карьеру в Италии
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  06.04.18, 10:45 19-летний Андрей Лунин впечатлил боссов топ-клуба Серии А, те готовы заплатит "Заре" 6 млн евро
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Politeka Politeka  ·  06.04.18, 11:05 Один из самых перспективных футболистов, голкипер Зари и национальной зборной Украины,  Андрей Лунин в шаге от перехода в миланский «Интер» Более того, предтоящий переход станет одним из самых…
РБК Украина РБК Украина  ·  06.04.18, 12:00 Миланский "Интер" достиг окончательной договоренности с луганской "Зарей" о трансфере голкипера Андрея Лунина. Об этом сообщает портал Fedenerazzurra.net со ссылкой на издание Gazzetta dello Sport.По…
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