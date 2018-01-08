Иран предупредил о возможном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ (6 новостей) «В Иране пойдут на такой шаг, если США не будут выполнять свои обязательства по ядерной сделке от 2015 года»

Об этом передает DW.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф готовится к встрече с представителями Германии, Франции и Британии, которые вероятно состоятся в Берлине. Целью подобной встречи является дальнейшая судьба договора, так как в 2017 году американский президент Дональд Трамп заявил, что готов выйти из сделки.

Причиной для такого резкого заявления стали разногласия Вашингтона и Тегерана по поводу реализации договора не на бумаге, а на практике. Трамп уверен, что Иран не соблюдает условия договора и продолжает разработку собственной ядерной программы.

Кроме того, руководители дипломатических ведомств трех европейских стран и Ирана обсудят происходящее в самом Иране протестные акции.

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Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль готов начать диалог с главой МИДа Ирана в связи с недавними протестами.

Обновлено в 19:07 Папа римский Франциск...

Обновлено в 20:41 При этом представитель иранского МИД Бахрам Касеми заявил, что страна готова к любому решению Вашингтона относительно сделки.