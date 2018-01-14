Иранские власти полностью сняли блокировку с Telegram

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Мессенджер Telegram в Иране заблокировали на фоне волны протестов.В Иране разблокировали доступ к мессенджеру Telegram, сообщило местное агентство IRNA 14 января.

Ограничения, которые ввели на фоне протестов, сняли вечером 13 января, сообщил информированный источник.

Associated Press пишет, что журналисты агентства в субботу пообщались с жителями ряда иранских городов, включая Шираз, Исфахан, Бендер-Аббас, Решт и Урмию. Все они подтвердили, что доступ к Telegram восстановлен.

Отмечается, что этим мессенджером пользуются примерно 40 млн иранцев.

Посол Ирана в ООН заявил, что протесты в стране организованы из-за рубежа

С 28 декабря по 3 января в Иране прошли самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требовали побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке.

31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия.

2 января духовный лидер Ирана Али Хаменеи назвал демонстрации происками врагов Ирана. Глава Революционного суда Тегерана Ходжатолеслам Казанфарабади обвинил участников акций протеста в мятеже.

Reuters сообщает, что за время протестов погибло не менее 22 человек, примерно 1 тыс. протестующих задержали.