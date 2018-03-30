Ирокез и стиль панк. Народная артистка Нина Матвиенко снялась в вызывающей фотосессии с Монатиком (4 новости) «70-летняя народная артистка Украины Нина Матвиенко поразила смелой фотосессией в стиле панк. Ее партнером по съемке был популярный певец Монатик»

Народная артистка Украины удивила кардинальным преображением. На эксперимент певица решилась ради совместной фотосессии с артистом MONATIK JetSetter.

70-летняя Нина Матвиенко перевоплотилась в панка. Для фотосессии артистка примерила образ с ирокезом и с розовыми волосами.

Нина Матвиенко и MONATIK (jetsetter.ua)

"Нина Митрофановна - яркое доказательство того, что ощущения человека не всегда совпадают с возрастом в паспорте. Вы только посмотрите, на какие кардинальные, я бы даже сказал неординарные, провокационные изменения она согласилась. Вот это, по моему мнению, чувствовать жизнь в каждом мгновении и делать это ярко", - сказал Monatik.