  1. Главная
  2. Новости
  3. Шоубиз
  4. Ирокез и стиль панк. Народная артистка Нина Матвиенко снялась в вызывающей фотосессии с Монатиком
Шоубиз
РБК Украина РБК Украина ·
· Фотосессия
Ирокез и стиль панк. Народная артистка Нина Матвиенко снялась в вызывающей фотосессии с Монатиком

Ирокез и стиль панк. Народная артистка Нина Матвиенко снялась в вызывающей фотосессии с Монатиком (4 новости)

«70-летняя народная артистка Украины Нина Матвиенко поразила смелой фотосессией в стиле панк. Ее партнером по съемке был популярный певец Монатик»

Народная артистка Украины удивила кардинальным преображением. На эксперимент певица решилась ради совместной фотосессии с артистом MONATIK JetSetter.

70-летняя Нина Матвиенко перевоплотилась в панка. Для фотосессии артистка примерила образ с ирокезом и с розовыми волосами.

Нина Матвиенко и MONATIK (jetsetter.ua)

"Нина Митрофановна - яркое доказательство того, что ощущения человека не всегда совпадают с возрастом в паспорте. Вы только посмотрите, на какие кардинальные, я бы даже сказал неординарные, провокационные изменения она согласилась. Вот это, по моему мнению, чувствовать жизнь в каждом мгновении и делать это ярко", - сказал Monatik.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  30.03.18, 17:27 70-летняя народная артистка Украины Нина Матвиенко поразила смелой фотосессией в стиле панк. Ее партнером по съемке был популярный певец Монатик.
MIGnews MIGnews  ·  30.03.18, 17:56 Украинская певица, которую большинство украинцев привыкло видеть в вышиванках или вечерних платьях, в новой фотосессии примеряла на себя образ в британки в стиле панк.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Шоубиз»
Член жюри &amp;quot;Танці з зірками&amp;quot; Екатерина Кухар стала Народной артисткой Украины

Член жюри "Танці з зірками" Екатерина Кухар стала Народной артисткой…
Пэрис Хилтон в летнем платье вместе с женихом вылетели в Украину

Пэрис Хилтон в летнем платье вместе с женихом вылетели в…
Макс Барских изменился до неузнаваемости

Макс Барских изменился до неузнаваемости
До и после: Даша Астафьева продемонстрировала впечатляющие результаты похудения

До и после: Даша Астафьева продемонстрировала впечатляющие результаты похудения
Мухарский рассказал о непростой жизни в Европе: Дожился до суицидальных мыслей

Мухарский рассказал о непростой жизни в Европе: Дожился до суицидальных…
Олег Винник станет &amp;quot;зачарованным принцем&amp;quot; в анимационной комедии

Олег Винник станет "зачарованным принцем" в анимационной комедии
Веснушки и кольцо &amp;quot;мама&amp;quot;: 37-летняя Кристина Агилера снялась без макияжа для известного журнала

Веснушки и кольцо "мама": 37-летняя Кристина Агилера снялась без макияжа…
СМИ сообщили о романе Кары Делевинь и дочери Майкла Джексона

СМИ сообщили о романе Кары Делевинь и дочери Майкла Джексона
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Были договоренности&quot;: стало известно, почему канал &quot;Футбол&quot; отказался показывать матчи ЧМ-2018

"Были договоренности": стало известно, почему канал "Футбол" отказался показывать матчи…
Семерак задекларировал почти 2,2 млн гривен доходов семьи за 2017 год

Семерак задекларировал почти 2,2 млн гривен доходов семьи за 2017…
Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня &amp;quot;Большой семерки&amp;quot;

Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой…
Пять стратегий, чтобы решить любую проблему. Блог психолога Роберта Таибби

Пять стратегий, чтобы решить любую проблему. Блог психолога Роберта Таибби
Американский эксперт рассказал, почему США не станут уходить из Сирии

Американский эксперт рассказал, почему США не станут уходить из Сирии
В Администрации президента подтвердили отстранение главы Николаевской ОГА

В Администрации президента подтвердили отстранение главы Николаевской ОГА
Украинец Чигринский продлил контракт с греческим клубом

Украинец Чигринский продлил контракт с греческим клубом
В Минфине рассказали, сколько денег в бюджет приносил бы легальный игорный бизнес

В Минфине рассказали, сколько денег в бюджет приносил бы легальный…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.