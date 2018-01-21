Испания потребует ареста Пучдемона, если он поедет на дебаты в Данию

Власти Испании заявили, что снова выдадут ордер на арест отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, если он выедет из Бельгии и поедет в Данию, как запланировал. Об этом сообщает Радио Свобода.
22 января Пучдемон планирует посетить дискуссию в Копенгагенском университете. Это первый его выезд за пределы Бельгии, где он скрывается от суда.
Испания выдавала европейский ордер на арест в ноябре 2017 года и сняла его через месяц.
27 октября 2017 года парламент Каталонии проголосовал за независимость региона. Сенат Испании почти сразу вынес свое решение о приостановлении автономии Каталонии. Позже премьер страны Мариано Рахой распустил парламент Каталонии и назначил выборы.
31 октября испанский Конституционный суд временно приостановил провозглашение независимости Каталонии.
14 ноября в Брюсселе выступили министры обороны и иностранных дел Испании, которые сообщили о вмешательстве групп из России в ходе референдума о независимости Каталонии с целью дестабилизировать ситуацию в стране.
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Обновлено в 03:47 Адвокат Пучдемона заявил в эфире Каталонского общественного радио, что риск ареста его клиента в Дании "достаточно большой".
Обновлено в 04:00 Карлес Пучдемон собирался посетить обсуждение в Копенгагенском университете.