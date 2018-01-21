  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Испания потребует ареста Пучдемона, если он поедет на дебаты в Данию
Мир
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 04:00
· Дания · Арест · Каталония · Ордер на арест · Январь · Бельгия · Испания
Испания потребует ареста Пучдемона, если он поедет на дебаты в Данию

Испания потребует ареста Пучдемона, если он поедет на дебаты в Данию (9 новостей)

«Карлес Пучдемон собирался посетить обсуждение в Копенгагенском университете.  »

Власти Испании заявили, что снова выдадут ордер на арест отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, если он выедет из Бельгии и поедет в Данию, как запланировал. Об этом сообщает Радио Свобода.

22 января Пучдемон планирует посетить дискуссию в Копенгагенском университете. Это первый его выезд за пределы Бельгии, где он скрывается от суда.

Испания выдавала европейский ордер на арест в ноябре 2017 года и сняла его через месяц.

27 октября 2017 года парламент Каталонии проголосовал за независимость региона. Сенат Испании почти сразу вынес свое решение о приостановлении автономии Каталонии. Позже премьер страны Мариано Рахой распустил парламент Каталонии и назначил выборы.

Глава МИД Венгрии пообещал и в дальнейшем блокировать заседания НАТО-Украина
Глава МИД Венгрии пообещал и в дальнейшем блокировать заседания НАТО-Украина

31 октября испанский Конституционный суд временно приостановил провозглашение независимости Каталонии.

14 ноября в Брюсселе выступили министры обороны и иностранных дел Испании, которые сообщили о вмешательстве групп из России в ходе референдума о независимости Каталонии с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

Обновлено в 03:47 Адвокат Пучдемона заявил в эфире Каталонского общественного радио, что риск ареста его клиента в Дании "достаточно большой".

Обновлено в 04:00 Карлес Пучдемон собирался посетить обсуждение в Копенгагенском университете.

ФОТО К НОВОСТИ: «Испания потребует ареста Пучдемона, если он поедет на дебаты в Данию»
Фото Испания потребует ареста Пучдемона, если он поедет на дебаты в Данию
Фото Испания грозится выдать ордер на арест Пучдемона в Дании
Фото Прокуратура Испании может вновь потребовать ареста Пучдемона
Фото Испания намерена арестовать Пучдемона в случае его поездки в Данию
Фото Испания потребует ареста Пучдемона в случае его приезда в Данию
Фото Испанская прокуратура снова будет требовать ордера на арест Пучдемона, если он поедет на дебаты в Дании
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  21.01.18, 22:41 Если Пучдемон поедет на дебаты в Данию, испанская прокуратура снова будет требовать ордера на его арест.
Украинская правда Украинская правда  ·  22.01.18, 01:32 Испания будет требовать ареста отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, если он выедет из Бельгии в Данию для участия в дебатах в Копенгагенском университете.
Униан Униан  ·  22.01.18, 01:43 Если экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон поедет на дебаты в Данию, испанская прокуратура снова будет требовать ордера на его арест.
Новое Время Новое Время  ·  22.01.18, 03:06 Испания будет требовать ареста отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, если он выедет из Бельгии в Данию для участия в дебатах в Копенгагенском университете, передает Reuters.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  22.01.18, 03:20 Мадрид выпустит повторый ордер на арест Карлеса Пучдемона, если тот покинет Бельгию. Экс-глава Каталонии собрался в Данию для участия в круглом столе.Испанская генпрокуратура заявила в воскресенье, 21…
Канал 112 Канал 112  ·  22.01.18, 03:31 Испания будет требовать ареста отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, если он выедет из Бельгии в Данию для участия в дебатах в Копенгагенском университете. Об этом пишет Reuters. Испанская…
ТСН ТСН  ·  22.01.18, 03:47 Адвокат Пучдемона заявил в эфире Каталонского общественного радио, что риск ареста его клиента в Дании "достаточно большой".
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  22.01.18, 04:00 Карлес Пучдемон собирался посетить обсуждение в Копенгагенском университете.  
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
В центре Нью-Йорка произошла стрельба: трое раненых

В центре Нью-Йорка произошла стрельба: трое раненых
В шведском городе Мальме прогремел взрыв около офисного здания

В шведском городе Мальме прогремел взрыв около офисного здания
Эрдоган обещает скорое завершение операции против курдов в Сирии

Эрдоган обещает скорое завершение операции против курдов в Сирии
Испания потребует ареста Пучдемона, если он поедет на дебаты в Данию

Испания потребует ареста Пучдемона, если он поедет на дебаты в…
Кабул: Количество погибших украинцев может возрасти до 7 человек

Кабул: Количество погибших украинцев может возрасти до 7 человек
Климкин сообщил Порошенко о гибели шестерых украинцев в Кабуле

Климкин сообщил Порошенко о гибели шестерых украинцев в Кабуле
В Ираке приговорили к смертной казни гражданку Германии, помогавшую ИГИЛ

В Ираке приговорили к смертной казни гражданку Германии, помогавшую ИГИЛ
Македония анонсировала проведение референдума по изменению названия страны

Македония анонсировала проведение референдума по изменению названия страны
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тайсон Фьюри может побороться за титул WBA International

Тайсон Фьюри может побороться за титул WBA International
Стали відомі номінанти на антипремію «Золота малина»

Стали відомі номінанти на антипремію «Золота малина»
В Сиднее пассажирский поезд въехал в ограждение

В Сиднее пассажирский поезд въехал в ограждение
Как выбрать действительно надежное детское автокресло

Как выбрать действительно надежное детское автокресло
Все залито кровью: в Сиднее пассажирский поезд влетел в ограждение

Все залито кровью: в Сиднее пассажирский поезд влетел в ограждение
Слабость в ногах лечат операцией на позвоночнике

Слабость в ногах лечат операцией на позвоночнике
Amazon открывает магазин без касс и продавцов

Amazon открывает магазин без касс и продавцов
Погода в Павлограде 22 января

Погода в Павлограде 22 января
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.