Италия в ОБСЕ призвала к выполнению Минских соглашений (5 новостей) «Италия, которая 1 января начала председательствовать в ОБСЕ, призвала все стороны конфликта в Донбассе к исполнению Минских соглашений»

С 1 января 2018 года новым главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе стал министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.Италия с 1 января 2018 года приняла от Австрии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и пообещала продолжить усилия по имплементации Минских соглашений. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.

"Кризис в Украине и вокруг нее поставил под сомнение сами принципы, на которых ОБСЕ основана. Италия продолжит поддерживать усилия ОБСЕ с целью мирного урегулирования конфликта и настоятельно призывает стороны полностью выполнить Минские соглашения", сказал новый глава организации, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

Он также анонсировал продолжение женевского формата переговоров по грузино-абхазскому конфликту, переговоров в формате "5+2" по Приднестровью и работы Минской группы по Нагорному Карабаху.

Как отметил Альфано, ключевым приоритетом Италии во время председательства в ОБСЕ в 2018 году станет "укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит "дух Хельсинки" (Хельсинского заключительного акта 1975 года. "ГОРДОН") и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества".

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Подчеркивается, что лозунгом итальянского председательства в организации будет "Диалог, право собственности, ответственность".

Полный перечень приоритетов итальянского председательства в организации Альфано представит 11 января на заседании Постоянного совета в Вене.

В 2017 году ОБСЕ возглавлял министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

Обновлено в 01:22 "Кризис в Украине и вокруг нее поставил под сомнение те принципы, на которых основана ОБСЕ. Италия продолжит поддерживать все усилия ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта и настоятельно призывает стороны к исполнению минских соглашений в полной мере", - заявил он.

Обновлено в 01:26 В 2017 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) председательствовала Австрия. 1 января полномочия перешли к Италии.