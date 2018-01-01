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Гордон Гордон · · Обновлено в 01:26
· Минские соглашения · Министр иностранных дел · Январь · Австрия · Италия
Италия в ОБСЕ призвала к выполнению Минских соглашений

Италия в ОБСЕ призвала к выполнению Минских соглашений (5 новостей)

«Италия, которая 1 января начала председательствовать в ОБСЕ, призвала все стороны конфликта в Донбассе к исполнению Минских соглашений»

С 1 января 2018 года новым главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе стал министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.Италия с 1 января 2018 года приняла от Австрии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и пообещала продолжить усилия по имплементации Минских соглашений. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.

"Кризис в Украине и вокруг нее поставил под сомнение сами принципы, на которых ОБСЕ основана. Италия продолжит поддерживать усилия ОБСЕ с целью мирного урегулирования конфликта и настоятельно призывает стороны полностью выполнить Минские соглашения", сказал новый глава организации, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

Он также анонсировал продолжение женевского формата переговоров по грузино-абхазскому конфликту, переговоров в формате "5+2" по Приднестровью и работы Минской группы по Нагорному Карабаху.

Как отметил Альфано, ключевым приоритетом Италии во время председательства в ОБСЕ в 2018 году станет "укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит "дух Хельсинки" (Хельсинского заключительного акта 1975 года. "ГОРДОН") и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества".

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Подчеркивается, что лозунгом итальянского председательства в организации будет "Диалог, право собственности, ответственность".

Полный перечень приоритетов итальянского председательства в организации Альфано представит 11 января на заседании Постоянного совета в Вене.

В 2017 году ОБСЕ возглавлял министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

Обновлено в 01:22 "Кризис в Украине и вокруг нее поставил под сомнение те принципы, на которых основана ОБСЕ. Италия продолжит поддерживать все усилия ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта и настоятельно призывает стороны к исполнению минских соглашений в полной мере", - заявил он. 

Обновлено в 01:26 В 2017 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) председательствовала Австрия. 1 января полномочия перешли к Италии.

ФОТО К НОВОСТИ: «Италия в ОБСЕ призвала к выполнению Минских соглашений»
Фото Италия возглавила ОБСЕ и призвала стороны полностью выполнить Минские соглашения
Фото Италия возглавила ОБСЕ и призвала к выполнению Минских соглашений
Фото МИД Италии призвал к выполнению минских соглашений
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Украинская правда Украинская правда  ·  01.01.18, 23:35 Италия, которая 1 января начала председательствовать в ОБСЕ, призвала все стороны конфликта в Донбассе к исполнению "Минских соглашений".
Новое Время Новое Время  ·  01.01.18, 23:41 Италия, с 1 января 2018 года, приняла от Австрии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и пообещала продолжить усилия по имплементации Минских соглашений, говорится на…
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.01.18, 01:26 В 2017 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) председательствовала Австрия. 1 января полномочия перешли к Италии.
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