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Апостроф Апостроф · · Обновлено в 16:08
· Франция · Протесты · Италия
Италия вызвала посла Франции из-за пограничного инцидента

Италия вызвала посла Франции из-за пограничного инцидента (5 новостей)

«Поведение французов в Риме назвали неприемлемым»

Министерство иностранных дел Италии выразило протест Франции в связи с инцидентом, в ходе которого пограничная полиция Франции ворвалась в клинику итальянского центра помощи мигрантам.

Обновлено в 15:29 Министерство иностранных дел Италии выразило протест Франции в связи с инцидентом, в ходе которого пограничная полиция Франции ворвалась в клинику итальянского центра помощи мигрантам.

Обновлено в 16:08 Министерство иностранных дел Италии вызвало французского посла для объяснений возникшей ситуации.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  01.04.18, 12:16 Поведение французов в Риме назвали неприемлемым
Украинская правда Украинская правда  ·  01.04.18, 12:48 Министерство иностранных дел Италии выразило протест Франции в связи с инцидентом, в ходе которого французская пограничная полиция ворвалась в клинику итальянского центра помощи мигрантам.
Униан Униан  ·  01.04.18, 14:04 МИД Италии сообщило на своем сайте о вызове французского посла для дачи объяснений.
Канал 112 Канал 112  ·  01.04.18, 16:08 Итальянский МИД отправил Франции протест в связи с действиями французской пограничной полиции в клинике итальянского центра помощи мигрантам, передает Reuters. Как сообщается, общественная организация…
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