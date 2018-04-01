Италия вызвала посла Франции из-за пограничного инцидента

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Министерство иностранных дел Италии выразило протест Франции в связи с инцидентом, в ходе которого пограничная полиция Франции ворвалась в клинику итальянского центра помощи мигрантам.

Обновлено в 15:29 Министерство иностранных дел Италии выразило протест Франции в связи с инцидентом, в ходе которого пограничная полиция Франции ворвалась в клинику итальянского центра помощи мигрантам.

Обновлено в 16:08 Министерство иностранных дел Италии вызвало французского посла для объяснений возникшей ситуации.