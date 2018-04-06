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Общество
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 14:28
· Видео · Дети · Журнал · Песня · Ребенок · Клип
Иван Дорн в Африке собрал банду из местных детей и чувствует себя весело

Иван Дорн в Африке собрал банду из местных детей и чувствует себя весело (7 новостей и 1 видео)

«Композиция "Afrika" входит в третий альбом Дорна под названием "OTD"»

Украинский певец Иван Дорн снял клип на песню Afrika, которая вошла в его англоязычном альбома ODT. Премьера видеоработы состоялась на сайте американского журнала Billboard.

Съемки видео проводили в Уганде. Сняться в клипе пригласили участников детской танцевальной студии Masaka Kids Africana.

Дети учатся танцевать посреди неба, не имеют помещение для занятий. Дорн надеется, что их судьба в видео поможет собрать необходимую сумму на нужды коллектива.

Режиссером выступил Айсултан Сеитов, который сотрудничал с Дорном в клипе Collaba.

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"Afrika - это яркий ритм, который погружается глубоко в вашу душу. Перкуссия и вокал, которые передают творческие и культурные силы континента. Видео захватывает безумной энергией мелодии и места", - пишет Billboard.

Обновлено в 14:03 Съемки музыкального видео проходили в Уганде. Его режиссером выступил Айсултан Сеитов. По его задумке, в клипе Иван пытается понять жизнь африканского племени и сам постепенно становится африканцем.

Обновлено в 14:28 В съемках участвовали представители угандийской танцевальной студии Masaka Kids Africana.

ФОТО К НОВОСТИ: «Иван Дорн в Африке собрал банду из местных детей и чувствует себя весело»
Фото Иван Дорн в Африке собрал банду из местных детей и чувствует себя весело
Фото Иван Дорн представил клип с африканскими детьми
Фото В новом клипе Ивана Дорна станцевали дети из Африки
Фото Скандальный Иван Дорн снял динамичный клип в Африке
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  06.04.18, 12:00 Композиция "Afrika" входит в третий альбом Дорна под названием "OTD"
Униан Униан  ·  06.04.18, 12:15 Примечательно, что в съемках приняли участие участники угандийской танцевальной студии Masaka Kids Africana, у которой нет ни стен, ни крыши над головой.
Униан Униан  ·  06.04.18, 12:15 Примечательно, что в съемках приняли участие участники угандийской танцевальной студии Masaka Kids Africana, у которой нет ни стен, ни крыши над головой.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.04.18, 12:49 В съемках клипа участвовали представители угандийской танцевальной студии Masaka Kids Africana.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главком Главком  ·  06.04.18, 14:03 Украинский певец Иван Дорн, который часто выступает на российской сцене и в прошлом году оскандалился своими неоднозначными высказываниями о войне в Украине, выпустил новый клип на песню Afrika. Эта композиция…
MIGnews MIGnews  ·  06.04.18, 14:28 В съемках участвовали представители угандийской танцевальной студии Masaka Kids Africana.
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