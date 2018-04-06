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Иван Дорн в Африке собрал банду из местных детей и чувствует себя весело (7 новостей и 1 видео) «Композиция "Afrika" входит в третий альбом Дорна под названием "OTD"»

Украинский певец Иван Дорн снял клип на песню Afrika, которая вошла в его англоязычном альбома ODT. Премьера видеоработы состоялась на сайте американского журнала Billboard.

Съемки видео проводили в Уганде. Сняться в клипе пригласили участников детской танцевальной студии Masaka Kids Africana.

Дети учатся танцевать посреди неба, не имеют помещение для занятий. Дорн надеется, что их судьба в видео поможет собрать необходимую сумму на нужды коллектива.

Режиссером выступил Айсултан Сеитов, который сотрудничал с Дорном в клипе Collaba.

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"Afrika - это яркий ритм, который погружается глубоко в вашу душу. Перкуссия и вокал, которые передают творческие и культурные силы континента. Видео захватывает безумной энергией мелодии и места", - пишет Billboard.

Обновлено в 14:03 Съемки музыкального видео проходили в Уганде. Его режиссером выступил Айсултан Сеитов. По его задумке, в клипе Иван пытается понять жизнь африканского племени и сам постепенно становится африканцем.

Обновлено в 14:28 В съемках участвовали представители угандийской танцевальной студии Masaka Kids Africana.