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Иван Голуб нокаутировал колумбийского противника

Иван Голуб нокаутировал колумбийского противника (3 новости)

«Украинец Иван Голуб записал в свой актив очередную досрочную победу»

Перспективный украинский боксер полусреднего веса Иван Голуб 20 января в Нью-Йорке на арене Barclays Center провел бой в рамках большого вечера бокса.

Трансляцию вел канал Showtime.

Поединок против колумбийца Фиделя Монтерроса Муньоса был запланирован из восьми раундов, однако соперник украинца не продержался и трех. Итог –; победа Голуба техническим нокаутом.

Для Голуба этот поединок стал возвращением на ринг после первого в карьере поражения, которое Иван получил в поединке против Джемонтея Кларка в июне 2017 года –; тогда украинец проиграл по очкам.

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28-летний Иван Голуб родился в Горловке, сейчас живет и тренируется в Нью-Йорке, и все свои бои проводит в США. В послужном списке боксера 14 побед (12 их них досрочные) и одно поражение. В рейтинге боксеров полусреднего веса занимает 108-е место.

29-летний Фиделя Монтеррос Муньос провел 55 поединков в профи: 38 побед, 16 поражений и 1 ничья. Он несколько раз владел второстепенными чемпионскими поясами.

Ранее сообщалось, что Иван Голуб проведет реванш со своим обидчиком Кларком, однако запланированный на 17 ноября бой сорвался.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Экономические Известия Экономические Известия  ·  21.01.18, 14:25 Украинский боксер полусреднего веса Иван Голуб закрыл спорное поражение американцу Джемонтею Кларку досрочной победой над колумбийским джорнименом Фиделем Монтерроса Муньосом.
Телеграф Телеграф  ·  21.01.18, 15:01 Украинец Иван Голуб записал в свой актив очередную досрочную победу.
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