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Из Латвии депортировали российского пропагандиста

Из Латвии депортировали российского пропагандиста (3 новости)

«По словам журналиста, при задержании ему показали документы, в которых говорилось "что-то об угрозах государству"»

В 2015 году министерство внутренних дел Латвии пожизненно запретили журналисту въезд на территорию страны.

ФОТО К НОВОСТИ: «Из Латвии депортировали российского пропагандиста»
Фото Из Латвии депортировали российского пропагандиста
Фото Российского пропагандиста депортировали из Латвии
Фото В Латвии задержали российского пропагандиста
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Униан Униан  ·  03.01.18, 00:57 По словам журналиста, при задержании ему показали документы, в которых говорилось "что-то об угрозах государству".
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