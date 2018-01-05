Из Латвии депортировали российскую журналистку Курлаеву (3 новости) «Журналистка Ольга Курлаева вернулась из Латвии в Россию в пятницу»

Журналистка российского ВГТРК Ольга Курлаева рассказала, что в Латвии ей дважды за два дня подтвердили легальность пребывания в стране, "а потом передумали".Журналистка российского ВГТРК Ольга Курлаева, которой власти Латвии запретили находится на территории страны, вернулась в РФ. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на сообщение в эфире телеканала "Россия 24".

Возвращение состоялось сегодня.

В Facebook Курлаева рассказала, что в Латвии ей дважды за два дня подтвердили легальность пребывания, "а потом передумали".

"Как же они боятся российских журналистов, даже если у тех нет микрофонов. Кроме, чем страх, объяснить столь непоследовательные действия латвийских спецслужб просто нечем", заявила она.

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По словам депортированной журналистки, всю дорогу до границы она слушала российское радио.

"Водочки, я на родину еду", подытожила Курлаева.

3 июня из Латвии депортировали корреспондента телеканала "ТВ Центр" Анатолия Курлаева. Журналист заявил, что ему пожизненно запретили въезжать в страну.

4 января из Латвии решили выдворить его жену Ольгу Курлаеву. Латвийские власти считают, что россиянка угрожает национальной безопасности страны. На то, чтобы покинуть страну, ей дали сутки.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала выдворение Ольги и Анатолия Курлаевых нарушением международных обязательств Латвии.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с выдворением Ольги Курлаевой.