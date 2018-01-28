Из пригорода Парижа из-за разлива Сены эвакуировали почти полторы тысячи человек (18 новостей) «Кроме столицы пострадали также жители Лиона»

В воскресенье, 28 января, после недель сильных дождей во Франции река Сена вышла из берегов, затопив Париж. Тринадцать из 96 административных ведомств Франции находятся под наводнением.

Обновлено в 20:36 В воскресенье он составляет около 5,9 метра и близок к отметке, достигнутой во время наводнения 2016 года."Есть некая путаница, я хочу, чтобы были подведены точные подсчеты. На деле сейчас чуть менее полутора тысяч человек должны были покинуть свои жилища, свои…

Обновлено в 21:51 Кроме столицы пострадали также жители Лиона.