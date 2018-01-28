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Общество
MIGnews MIGnews · · Обновлено в 21:51
· Франция · Дождь · Январь
Из пригорода Парижа из-за разлива Сены эвакуировали почти полторы тысячи человек

Из пригорода Парижа из-за разлива Сены эвакуировали почти полторы тысячи человек (18 новостей)

«Кроме столицы пострадали также жители Лиона»

В воскресенье, 28 января, после недель сильных дождей во Франции река Сена вышла из берегов, затопив Париж. Тринадцать из 96 административных ведомств Франции находятся под наводнением.

Обновлено в 20:36 В воскресенье он составляет около 5,9 метра и близок к отметке, достигнутой во время наводнения 2016 года."Есть некая путаница, я хочу, чтобы были подведены точные подсчеты. На деле сейчас чуть менее полутора тысяч человек должны были покинуть свои жилища, свои…

Обновлено в 21:51 Кроме столицы пострадали также жители Лиона.

ФОТО К НОВОСТИ: «Из пригорода Парижа из-за разлива Сены эвакуировали почти полторы тысячи человек»
Фото Наводнение в Париже: эвакуированы 1500 человек
Фото Из пригорода Парижа из-за разлива Сены эвакуировали почти полторы тысячи человек
Фото Наводнение во Франции: из пригорода Парижа эвакуировали почти полторы тысячи человек
Фото В Париже из-за наводнения проходит массовая эвакуация людей: появились новые видео
Фото Наводнение в Париже: эвакуированы 1,5 тыс. человек
Фото Из-за наводнения в Париже эвакуировали 1500 человек
Фото Из-за разлива Сены эвакуировали почти полторы тысячи жителей пригорода Парижа (ФОТО)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Joinfo Joinfo  ·  28.01.18, 15:52 Приблизительно 1500 человек вынуждены были покинуть свои дома из-за риска наводнения. Уровень воды в Сенне значительно возрос и власти эвакуируют жителей.
Европейская правда Европейская правда  ·  28.01.18, 16:17 В столичном регионе Франции из-за наводнения эвакуировали 1500 человек и не исключают дальнейших эвакуаций.
Телеграф Телеграф  ·  28.01.18, 16:20 В Париже из-за сильного разлива Сены около полторы тысячи человек региона Иль-де-Франс эвакуировали из своих домов, пик наводнения будет в ближайшие сутки.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  28.01.18, 16:41 Парижские власти установили, что пик наводнения будет в воскресенье или в понедельник, а масштабы могут быть близкими к тому, что Париж пережил в 2016 году.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  28.01.18, 17:10 Парижские власти установили, что пик наводнения будет в воскресенье или в понедельник, а масштабы могут быть близкими к тому, что Париж пережил в 2016 году.
Украинская правда Украинская правда  ·  28.01.18, 17:14 В столичном регионе Франции из-за наводнения эвакуировали 1500 человек и не исключают дальнейших эвакуаций. Фото
РБК Украина РБК Украина  ·  28.01.18, 17:54 Из-за наводнения во французской столице Париже уже эвакуированы 1500 человек. Об этом со ссылкой на главу парижской полиции Мишеля Деплюеша сообщает Le Figaro.В частности, отмечено, что больше всего французов…
УНН УНН  ·  28.01.18, 17:56 Больше всего людей были отселены в городе Вилнев-Сен-Жорж и в департаменте Сена и Марна. Также, 1400 домов лишены электроснабжения, 700 - газа. Службы спасения обеспечили обесточены дома генераторами.…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  28.01.18, 18:21 В воскресенье, 28 января, ситуация с наводнением во Франции обострилась - уровень воды в Сене в районе Парижа поднялся до 5,78 метра, в результате чего началась массовая эвакуация людей с самых опасных…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  28.01.18, 18:41 В столичном регионе Франции из-за наводнения эвакуировали 1,5 тыс. человек. Как сообщает Le Figaro, власти не исключают дальнейших эвакуаций. Больше всего людей отселили из города Вилнев-Сен-Жорж и департамента…
Газета День Газета День  ·  28.01.18, 19:04 В столичном регионе Франции из-за наводнения эвакуировали 1500 человек и не исключают дальнейших эвакуаций, передает ЕП. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на главу парижской полиции Мишель Деплюеша.…
Голос.UA Голос.UA  ·  28.01.18, 19:45 Почти полторы тысячи человек эвакуировали из своих домов в Парижском регионе из-за сильного разлива Сены.  Об этом заявил глава парижской полиции Мишель Делпух, сообщает Reuters. Как уточнил глава парижской…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  28.01.18, 19:56 Как сообщает здание Le Figaro, глава парижской полиции Мишель Деплюеш пояснил, что больше всего французов отселены в городе Вилнев-Сен-Жорж и в департаменте Сена и Марна. При этом в городе сейчас без…
Facenews Facenews  ·  28.01.18, 20:36 Во Франции из-за выхода из берегов реки Сены около 1,5 тысячи человек в столичном регионе должны были покинуть свои дома.Уровень воды в Сене из-за сильных дождей остается повышенным с начала недели. В…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  28.01.18, 21:51 Кроме столицы пострадали также жители Лиона.
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