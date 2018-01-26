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Из-за наводнения Париж заполонили крысы

Из-за наводнения Париж заполонили крысы (3 новости)

«Горожане стали чаще видеть грызунов на улицах. В Париже из-за наводнения река Сена вышла из берегов, и синоптики прогнозируют, что…»

Полчища крыс заполонили Париж вследствие разлива Сены. Как сообщают в пятницу, 26 января, французские СМИ, после того как вода затопила их норы, грызуны кинулись искать новое жилье.

Один из парижских коммунальщиков снял на видео стаю крыс. По его словам, мусорщики регулярно подвергаются нападениям крыс.

"Коллега рассказывал мне, что крыса бросилась ему на горло, и еще одна — на руку", - рассказал он.

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Ранее сообщалось, что вода в реке Сена в Париже продолжает подниматься. Уровень воды уже превысил пять метров. 

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Сегодня Сегодня  ·  26.01.18, 15:18 Горожане стали чаще видеть грызунов на улицах. В Париже из-за наводнения река Сена вышла из берегов, и синоптики прогнозируют, что вода в ближайшие дни продолжит прибывать. По этой причине горожане стали…
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