Из-за непогоды почти 3 тыс. человек на Луганщине остались без света (7 новостей) «Проблемы с электричеством будут продолжаться»

На подконтрольной территории Луганской области 24 декабря полностью или частично остались без света 7 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба "Луганского энергетического объединения".

"По оперативной информации, 24 декабря полностью обесточены 4 населенных пункта, частично - 3. Всего без света находятся 2964 абонентов", – говорится в сообщении.

Как отметили в ЛЭО, уже установлены причины некоторых аварий, что дает возможность предположить, что населенные пункты остались без света из-за ухудшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что 24 декабря в восточных областях Украины ожидается мокрый снег с дождем, температура воздуха от 2 до 4 градусов выше нуля.

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Обновлено в 20:32 Как сообщает пресс-служба "Луганского энергетическое объединение" на своей страничке в Facebook, всего без света находится 2964 абонента

Обновлено в 20:43 По состоянию на 24 декабря из-за сильного снега и дождя 4 подконтрольные территории Луганской области остались без электроэнергии, еще 3 – частично