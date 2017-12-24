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Общество
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 20:43
· Населенный пункт · Населенные пункты · Пресс-служба · Область · Луганская область
Из-за непогоды почти 3 тыс. человек на Луганщине остались без света

Из-за непогоды почти 3 тыс. человек на Луганщине остались без света (7 новостей)

«Проблемы с электричеством будут продолжаться»

На подконтрольной территории Луганской области 24 декабря полностью или частично остались без света 7 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба "Луганского энергетического объединения".

"По оперативной информации, 24 декабря полностью обесточены 4 населенных пункта, частично - 3. Всего без света находятся 2964 абонентов", – говорится в сообщении.

Как отметили в ЛЭО, уже установлены причины некоторых аварий, что дает возможность предположить, что населенные пункты остались без света из-за ухудшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что 24 декабря в восточных областях Украины ожидается мокрый снег с дождем, температура воздуха от 2 до 4 градусов выше нуля.

ВСУ вошли в Коминтерново, за населенный пункт идут бои - волонтер
ВСУ вошли в Коминтерново, за населенный пункт идут бои - волонтер

Обновлено в 20:32 Как сообщает пресс-служба "Луганского энергетическое объединение" на своей страничке в Facebook, всего без света находится 2964 абонента

Обновлено в 20:43 По состоянию на 24 декабря из-за сильного снега и дождя 4 подконтрольные территории Луганской области остались без электроэнергии, еще 3 – частично

ФОТО К НОВОСТИ: «Из-за непогоды почти 3 тыс. человек на Луганщине остались без света»
Фото В Луганской области из-за снега и дождя почти 3 тыс. абонентов остались без электроэнергии
Фото В Луганской обл. из-за непогоды несколько населенных пунктов остались без света
Фото Часть подконтрольной Луганщины остались без света из-за снегопада и шквального ветра
Фото В Украине непогода обесточила часть Луганской области
Фото В Луганской области из-за снега и дождя остались без света почти 3000 абонентов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  24.12.17, 17:29 Из-за непогоды в Луганской области полностью обесточены 4 населенных пункта, а 3 - частично.
Украинская правда Украинская правда  ·  24.12.17, 17:57 Непогода в Луганской области оставила полностью без электроэнергии 4 населенных пункта, еще 3 - частично.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.12.17, 18:41 Непогода в Луганской области оставила полностью без электроэнергии 4 населенных пункта, еще 3 – частично, сообщает "Луганское энергетическое объединение" в фейсбуке в воскресенье.
ТСН ТСН  ·  24.12.17, 19:59 Проблемы с электричеством будут продолжаться.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УРА-Информ УРА-Информ  ·  24.12.17, 20:32 По состоянию на вечер воскресенья, 24 декабря, тут полностью обесточены четыре населенных пункта. Частично без света остаются три населенных пункта. Как сообщает пресс-служба "Луганского энергетическое…
Новое Время Новое Время  ·  24.12.17, 20:43 По состоянию на 24 декабря из-за сильного снега и дождя 4 подконтрольные территории Луганской области остались без электроэнергии, еще 3 &ndash; частично
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