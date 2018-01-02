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Из-за пиротехники на новогодние праздники пострадали трое человек

Из-за пиротехники на новогодние праздники пострадали трое человек (2 новости)

«Пострадавшие получили повреждения глаз и травматическую ампутацию пальцев»

Среди пострадавших двое детей.

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Факты Факты  ·  02.01.18, 19:20 Пострадавшие получили повреждения глаз и травматическую ампутацию пальцев
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Из-за пиротехники на новогодние праздники пострадали трое человек

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