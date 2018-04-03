Из-за потопа на трассе Сумы-Киев образовался крупный провал: в сети показали видео

В Сумской области стремительный паводок, начавшийся после быстрого таяния снега, привел к образованию километрового провала вдоль трассы Сумы- Киев. Соответствующе видео показали во вторник, 3 апреля, в сюжете ТСН.
Сообщается, что дорожные службы оградили наиболее опасные участки и в настоящий момент пытаются засыпать провал.
Обновлено в 14:33 В результате массового наводнения вдоль трассы Сумы – Киев образовалась длинная пропасть глубиной около 1,5 метра.
Обновлено в 14:56 Также отмечается, что большая часть города находиться полностью в воде, из-за этого дороги очень в плохом состоянии.