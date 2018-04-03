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Из-за потопа на трассе Сумы-Киев образовался крупный провал: в сети показали видео (7 новостей) «В Сумской области на участке трассы в районе города Ромны из-за паводка образовался километровый провал»

В Сумской области стремительный паводок, начавшийся после быстрого таяния снега, привел к образованию километрового провала вдоль трассы Сумы- Киев. Соответствующе видео показали во вторник, 3 апреля, в сюжете ТСН.

Сообщается, что дорожные службы оградили наиболее опасные участки и в настоящий момент пытаются засыпать провал.

Обновлено в 14:33 В результате массового наводнения вдоль трассы Сумы – Киев образовалась длинная пропасть глубиной около 1,5 метра.

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Обновлено в 14:56 Также отмечается, что большая часть города находиться полностью в воде, из-за этого дороги очень в плохом состоянии.