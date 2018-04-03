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Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:56
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Из-за потопа на трассе Сумы-Киев образовался крупный провал: в сети показали видео

Из-за потопа на трассе Сумы-Киев образовался крупный провал: в сети показали видео (7 новостей)

«В Сумской области на участке трассы в районе города Ромны из-за паводка образовался километровый провал»

В Сумской области стремительный паводок, начавшийся после быстрого таяния снега, привел к образованию километрового провала вдоль трассы Сумы- Киев. Соответствующе видео показали во вторник, 3 апреля, в сюжете ТСН.

Сообщается, что дорожные службы оградили наиболее опасные участки и в настоящий момент пытаются засыпать провал.

Обновлено в 14:33 В результате массового наводнения вдоль трассы Сумы – Киев образовалась длинная пропасть глубиной около 1,5 метра.

Завтра почти по всей Украине пройдет мокрый снег с дождем
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Обновлено в 14:56 Также отмечается, что большая часть города находиться полностью в воде, из-за этого дороги очень в плохом состоянии.

ФОТО К НОВОСТИ: «Из-за потопа на трассе Сумы-Киев образовался крупный провал: в сети показали видео»
Фото Из-за паводка на трассе в Сумской области образовался километровый провал - видео
Фото У трассы Сумы-Киев образовался километровый провал
Фото Вдоль трассы Сумы-Киев образовался километровый прорыв
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  03.04.18, 13:05 В Сумской области на участке трассы в районе города Ромны из-за паводка образовался километровый провал.
Апостроф Апостроф  ·  03.04.18, 13:39 В результате подтопления трассы Сумы-Киев на дороге образовался крупный провал, который угрожает безопасности водителей и пассажиров.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 14:26 На Сумщине начавшийся после быстрого таяния снега стремительный паводок привел к образованию километрового провала вдоль трассы Сумы- Киев.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Экономические Известия Экономические Известия  ·  03.04.18, 14:33 В результате массового наводнения вдоль трассы Сумы – Киев образовалась длинная пропасть глубиной около 1,5 метра.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  03.04.18, 14:56 Об этом сообщают украинские СМИ. На месте инцидента дорожные службы оградили наиболее опасные участки дороги и в настоящий момент пытаются засыпать провал. Также отмечается, что большая часть города находиться…
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