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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 01:01
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Из-за снега тысячи путешественников застряли по дороге в Французские Альпы, погиб лыжник

Из-за снега тысячи путешественников застряли по дороге в Французские Альпы, погиб лыжник (12 новостей)

«22-летнего лыжника накрыла лавина во время катания в горах»

Четыре тысячи путешественников застряли на дороге по пути в курорты во Французских Альпах. Один лыжник погиб в результате схода лавины. Об этом сообщает The Local.

В сообщении префектуры Савойского департамента сказано, что из-за сильных снегопадов 3,5 тысячи водителей вынуждены были остановится на ночь во временных убежищах. Отмечается, что дороги стали непроездными.

Также сказано, что еще 500 прибывших в аэропорт в городе Шамбери были вынуждены спать в приютах.

Помимо этого, 22-летний лыжник погиб после схода лавины в субботу на курорте Валь д'Изер.

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Уровень опасности схода лавин в Савойе достиг 4 из 5 пунктов.

Ранее сообщалось, что 31 декабря на западе и севере Украины похолодает, возможен мокрый снег.

Обновлено в 23:50 22-летнего лыжника накрыла лавина во время катания в горах.

Обновлено в 01:01 Уровень опасности схода лавин в Савойе достиг 4 из 5 пунктов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Из-за снега тысячи путешественников застряли по дороге в Французские Альпы, погиб лыжник»
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Европейская правда Европейская правда  ·  31.12.17, 16:53 Из-за сильных снегопадов 4 тысячи путешественников, которые направлялись на курорты во Французских Альпах, застряли в пути.
Украинская правда Украинская правда  ·  31.12.17, 17:36 Из-за сильных снегопадов 4 тысячи путешественников, которые направлялись на курорты во Французских Альпах, застряли в пути.
Новое Время Новое Время  ·  31.12.17, 20:25 Из-за сильного снегопада около 4000 отдыхающих застряли по дороге во французские Альпы, один лыжник погиб во время схода лавины.
РБК Украина РБК Украина  ·  31.12.17, 20:26 Около четырех тысяч путешественников из-за сильных снегопадов застряли по дороге на курорты во Французских Альпах. Один лыжник погиб в результате схода лавины, передает издание The Local.Указано, что…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  31.12.17, 20:34 Один человек уже погиб.
MIGnews MIGnews  ·  31.12.17, 20:50 В воскресенье, 31 декабря, около четырех тысяч путешественников из-за сильных снегопадов застряли по дороге на курорты во Французских Альпах. В результате схода лавины один лыжник погиб.
Сегодня Сегодня  ·  31.12.17, 21:12 Уровень опасности схода лавин в Савойе достиг 4 из 5 пунктов, есть погибшие. Четыре тысячи путешественников, из-за сильных снегопадов застряли по дороге на курорты во Французских Альпах. Один лыжник погиб…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  31.12.17, 21:51 Уровень опасности схода лавин в Савойе достиг 4 из 5 пунктов. Также появилось сообщение об одном погибшем: 22-летний лыжник погиб после схода лавины, когда катался на курорте Валь д'Изер. 31 декабря…
Голос.UA Голос.UA  ·  31.12.17, 21:57 Из-за сильных снегопадов 4 тысячи путешественников, которые направлялись на курорты во Французских Альпах, застряли в пути. Один лыжник погиб в результате схода лавины, сообщает The Local. В воскресенье,…
Униан Униан  ·  31.12.17, 23:50 22-летнего лыжника накрыла лавина во время катания в горах.
Телеграф Телеграф  ·  01.01.18, 01:01 Уровень опасности схода лавин в Савойе достиг 4 из 5 пунктов.
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