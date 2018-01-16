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Общество
УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 22:03
· Аэропорт · Снегопад · Январь · Аэропорт Киева
Из-за снегопада в аэропорту Одессы отменили десяток дневных рейсов.

Из-за снегопада в аэропорту Одессы отменили десяток дневных рейсов. (4 новости)

«Одесский аэропорт из-за снегопадов отменил семь рейсов 16 января»

Сегодня отменили уже семь рейсов. Как сказано на онлайн-табло аэропорта, во вторник, 16 января, аэропорт Одессы за сегодня не принял два самолета из Киева, также отменили международные рейсы из Варшавы, Дубая, Стамбула, Минска и Анкары.

При этом пилот рейса из киевского аэропорта "Жуляны" на полпути развернул самолет из-за неблагоприятных погодных условий в Одессе. Сейчас персонал аэропорта пытается обеспечить нормальные условия для взлета и посадки самолетов.

Обновлено в 22:03 Львовянка умерла, не дождавшись бригады скорой помощи.

ФОТО К НОВОСТИ: «Из-за снегопада в аэропорту Одессы отменили десяток дневных рейсов.»
Фото Одесский аэропорт отменил семь рейсов
Фото Из-за снегопада в аэропорту Одессы отменили десяток дневных рейсов.
Фото В Одессе из-за снегопада аэропорт работает с перебоями, отменили семь рейсов
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048.ua 048.ua  ·  16.01.18, 17:45 Из-за усложнения погодных условий, в аэропорту Одессы отменили десяток дневных рейсов. Сегодняшний снегопад в Одессе стал причиной отмены и переноса нескольких авиарейсов. Так, был отменены рейсы из Киева,…
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Из-за снегопада в аэропорту Одессы отменили десяток дневных рейсов.

Из-за снегопада в аэропорту Одессы отменили десяток дневных рейсов.
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