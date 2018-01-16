Из-за снегопада в аэропорту Одессы отменили десяток дневных рейсов.

Сегодня отменили уже семь рейсов. Как сказано на онлайн-табло аэропорта, во вторник, 16 января, аэропорт Одессы за сегодня не принял два самолета из Киева, также отменили международные рейсы из Варшавы, Дубая, Стамбула, Минска и Анкары.

При этом пилот рейса из киевского аэропорта "Жуляны" на полпути развернул самолет из-за неблагоприятных погодных условий в Одессе. Сейчас персонал аэропорта пытается обеспечить нормальные условия для взлета и посадки самолетов.

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