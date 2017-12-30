Израиль назвал дату выхода из ЮНЕСКО

В пятницу Израиль официально объявил о выходе из Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.
Об этом сообщила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азула, передает Deutsche Welle.
Азула добавила, что "очень сильно сожалеет" относительно этого события.
Решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.
Обновлено в 12:45 Об этом сообщила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, передает "Deutsche Welle".
Обновлено в 13:33 "12 октября Государственный департамент США официально объявил о выходе страны из состава ЮНЕСКО", - подчеркнул премьер-министр.