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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 13:33
· Израиль
Израиль назвал дату выхода из ЮНЕСКО

Израиль назвал дату выхода из ЮНЕСКО (28 новостей)

«Израиль выйдет из состава ЮНЕСКО в 2018 году»

В пятницу Израиль официально объявил о выходе из Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Об этом сообщила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азула, передает Deutsche Welle.

Азула добавила, что "очень сильно сожалеет" относительно этого события.

Решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.

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Обновлено в 12:45 Об этом сообщила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, передает "Deutsche Welle".

Обновлено в 13:33 "12 октября Государственный департамент США официально объявил о выходе страны из состава ЮНЕСКО", - подчеркнул премьер-министр. 

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Голос.UA Голос.UA  ·  30.12.17, 12:45 В пятницу Израиль официально объявил о выходе из Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры. Об этом сообщила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, передает "Deutsche Welle". Азуле добавила,…
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