Известная актриса извинилась перед жертвами домогательств за письмо в поддержку права приставать к женщинам

Легендарная французская актриса Катрин Денев, которая на прошлой неделе подписала письмо в поддержку мужчин, которые «домогаются» женщин, принесла свои извинения за такую формулировку.
Артистка выразила соболезнования тем женщинам, которые оказались жертвами сексуальных домогательств и изнасилований. При этом она отметила, что остается верой своим взглядам и убеждениям. Денев подчеркнула, что в письме, которое она подписала, не указывается, что «домогательства - это хорошо». Актриса отметила, что если там присутствовал бы такой тезис, то она бы не подписала обращение.
Это письмо призвано осудить процессы, в которых благодаря бездоказательным обвинением в Интернете люди теряли работу и подвергались гонениям в СМИ.
«Мне не нравится характеристика нашего времени, когда каждый считает, что имеет право судить других», - заявила Денев. Также ее побудили подписать письмо побаивания за «чистки в сфере искусства».