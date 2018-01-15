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Известная актриса извинилась перед жертвами домогательств за письмо в поддержку права приставать к женщинам

Известная актриса извинилась перед жертвами домогательств за письмо в поддержку права приставать к женщинам (4 новости)

«Французская актриса Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуальных домогательств за письмо с критикой движения против сексуальных домогательств MeToo»

Легендарная французская актриса Катрин Денев, которая на прошлой неделе подписала письмо в поддержку мужчин, которые «домогаются» женщин, принесла свои извинения за такую формулировку.

Артистка выразила соболезнования тем женщинам, которые оказались жертвами сексуальных домогательств и изнасилований. При этом она отметила, что остается верой своим взглядам и убеждениям. Денев подчеркнула, что в письме, которое она подписала, не указывается, что «домогательства - это хорошо». Актриса отметила, что если там присутствовал бы такой тезис, то она бы не подписала обращение.

Это письмо призвано осудить процессы, в которых благодаря бездоказательным обвинением в Интернете люди теряли работу и подвергались гонениям в СМИ.

"Сексуальные домогательства — это прекрасно". Российские актрисы…

«Мне не нравится характеристика нашего времени, когда каждый считает, что имеет право судить других», - заявила Денев. Также ее побудили подписать письмо побаивания за «чистки в сфере искусства».

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  15.01.18, 12:00 Французская актриса Катрин Денев опубликовала заявление в газете Lib&eacute;ration, в котором объяснила свою позицию относительно кампании против сексуальных домогательств MeToo и преследования влиятельных…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  15.01.18, 12:30 Французская актриса Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуальных домогательств за письмо с критикой движения против сексуальных домогательств MeToo
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  15.01.18, 12:56 74-летняя французская актриса Катрин Денев извинилась за открытое письмо во французской газете Le Monde, в котором она и 99 других француженок выступили за сексуальную свободу и высказались в поддержку…
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