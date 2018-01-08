Известно около 10 фактов участия чешских наемников на стороне террористов Донбасса. Одному выдвинуто обвинение, двое уничтожены ВСУ, - СМИ Чехии (5 новостей) «Суд в Чехии готовится впервые рассмотреть дело об участии чешского гражданина в боях за рубежом»

В Чехии правоохранители расследуют несколько случаев участия граждан этой страны в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков. Об этом говорится в расследовании чешского издания Respekt.

В частности, отмечено, что силы безопасности Чехии расследуют более 10 случаев наемничества на Донбассе, одному мужчине предъявлено обвинение, еще двое погибли на востоке Украины.

Кроме того, расследуются два случая участия граждан Чехии в войне в Сирии на стороне джихадистов.

Чешские спецслужбы считают, что возвращение наемников в Чехию может представлять значительный риск для безопасности.

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Как сообщается, правоохранители вышли на чехов, которые могли воевать в ОРДЛО, через социальные сети.

Журнал "Респект" досліджує тему чеських найманців, які воюють на боці росії на Донбасі. За даними журналіста, правоохоронці розслідують понад 10 випадків. Наразі одному бойовику висунуто обвинувачення за статтею підготовка теракту. 2 - раніше були знищені українськими військовими pic.twitter.com/jJRskTWrrV

— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) January 8, 2018

Обновлено в 21:45 В частности, отмечено, что силы безопасности Чехии расследуют более 10 случаев наемничества на Донбассе, одному мужчине предъявлено обвинение, еще двое погибли на востоке Украины.

Обновлено в 22:11 Чешские спецслужбы считают, что возвращение наемников в Чехию может представлять значительный риск для безопасности. Отдельно отмечается, что правоохранители вышли на чехов, которые могли воевать в ОРДЛО, через социальные сети.