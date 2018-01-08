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Украина
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 22:11
· Боевики · Правоохранители · Война на Донбассе · Чехия · Война
Известно около 10 фактов участия чешских наемников на стороне террористов Донбасса. Одному выдвинуто обвинение, двое уничтожены ВСУ, - СМИ Чехии

Известно около 10 фактов участия чешских наемников на стороне террористов Донбасса. Одному выдвинуто обвинение, двое уничтожены ВСУ, - СМИ Чехии (5 новостей)

«Суд в Чехии готовится впервые рассмотреть дело об участии чешского гражданина в боях за рубежом»

В Чехии правоохранители расследуют несколько случаев участия граждан этой страны в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков. Об этом говорится в расследовании чешского издания Respekt.

В частности, отмечено, что силы безопасности Чехии расследуют более 10 случаев наемничества на Донбассе, одному мужчине предъявлено обвинение, еще двое погибли на востоке Украины.

Кроме того, расследуются два случая участия граждан Чехии в войне в Сирии на стороне джихадистов.

Чешские спецслужбы считают, что возвращение наемников в Чехию может представлять значительный риск для безопасности.

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Как сообщается, правоохранители вышли на чехов, которые могли воевать в ОРДЛО, через социальные сети.

Журнал "Респект" досліджує тему чеських найманців, які воюють на боці росії на Донбасі. За даними журналіста, правоохоронці розслідують понад 10 випадків. Наразі одному бойовику висунуто обвинувачення за статтею підготовка теракту. 2 - раніше були знищені українськими військовими pic.twitter.com/jJRskTWrrV

— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) January 8, 2018

Обновлено в 21:45 В частности, отмечено, что силы безопасности Чехии расследуют более 10 случаев наемничества на Донбассе, одному мужчине предъявлено обвинение, еще двое погибли на востоке Украины.

Обновлено в 22:11 Чешские спецслужбы считают, что возвращение наемников в Чехию может представлять значительный риск для безопасности. Отдельно отмечается, что правоохранители вышли на чехов, которые могли воевать в ОРДЛО, через социальные сети.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.01.18, 17:21 Посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис опубликовал расследование чешских СМИ об участии граждан Чехии в качестве наемников на стороне донецких террористов.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  08.01.18, 18:15 Посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис опубликовал расследование чешских СМИ об участии граждан Чехии наемниками на стороне российско-террористических войск
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  08.01.18, 19:03 Суд в Чехии готовится впервые рассмотреть дело об участии чешского гражданина в боях за рубежом
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  08.01.18, 22:11 Правоохранители Чехии расследуют случаи участия граждан страны в войне на Донбассе на стороне российских террористов. Об этом сказано в расследовании издания Respekt.Известно о более 10 случаях участия…
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