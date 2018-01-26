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Известный поэт ответил Вятровичу: "Любить или не любить Высоцкого — личное дело каждого"

Известный поэт ответил Вятровичу: "Любить или не любить Высоцкого — личное дело каждого" (3 новости)

«По его мнению, слова украинского чиновника о его отце забудутся очень быстро»

Никита Высоцкий убежден, что его отца будут помнить на протяжении многих столетий.

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.01.18, 21:13 По его мнению, слова украинского чиновника о его отце забудутся очень быстро.
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