Известный украинский журналист Дмитрий Гомон умер от рака

В ночь на 14 января умер известный журналист Дмитрий Гомон. Об этом сообщила жена Дмитрия на своей странице в социальной сети Facebook.
"Дорогие мои. Мы все верили и прилагали невероятные усилия, чтобы этого поста не было. Но, Димы не стало сегодня около двух ночи. Он до последнего момента был в здравом уме, с минимальным количеством обезболивающих за последний месяц. Благодарны всем за возможность провести последние две недели одним в замечательной стране, гулять, разговаривать. Он был настроен бороться и боролся, ведь лечение в Израиле предоставило силы и веры. Мы все надеялись, и я ни на минуту, ни о чем не жалею. Информацию о времени и места прощание добавим в понедельник",- написала Татьяна Гомон.
Скриншот поста (facebook.com/tetyana.gomon)
Известно, что на протяжении последних нескольких месяцев Дмитрий Гомон боролся с онкологией. О своем страшном заболевании журналист не подозревал до конца 2017 года.
Осенью он пожаловался на плохое самочувствие и попал в больницу, где медики ошарашили его результатами обследования. В социальных сетях коллеги начали сбор денежных средств для лечения.
Обновлено в 10:52 "Дорогие мои. Мы все верили и прилагали невероятные усилия, чтобы этого поста не было. Но, Димы не стало сегодня около двух ночи. Он до последнего момента был в здравом уме, с минимальным количеством обезболивающих за последний месяц. Благодарны всем за возможность провести последние две…
Обновлено в 11:19 В ночь на 14 января умер журналист телеканала "Эспресо" Дмитрий Гомон, который на протяжении нескольких лет боролся с онкологией.