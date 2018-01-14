Известный украинский журналист Дмитрий Гомон умер от рака

В ночь на 14 января умер известный журналист Дмитрий Гомон. Об этом сообщила жена Дмитрия на своей странице в социальной сети Facebook.

"Дорогие мои. Мы все верили и прилагали невероятные усилия, чтобы этого поста не было. Но, Димы не стало сегодня около двух ночи. Он до последнего момента был в здравом уме, с минимальным количеством обезболивающих за последний месяц. Благодарны всем за возможность провести последние две недели одним в замечательной стране, гулять, разговаривать. Он был настроен бороться и боролся, ведь лечение в Израиле предоставило силы и веры. Мы все надеялись, и я ни на минуту, ни о чем не жалею. Информацию о времени и места прощание добавим в понедельник",- написала Татьяна Гомон.

Скриншот поста (facebook.com/tetyana.gomon)

Известно, что на протяжении последних нескольких месяцев Дмитрий Гомон боролся с онкологией. О своем страшном заболевании журналист не подозревал до конца 2017 года.

Журналисты раскрыли тайны личной жизни Олега Винника

Осенью он пожаловался на плохое самочувствие и попал в больницу, где медики ошарашили его результатами обследования. В социальных сетях коллеги начали сбор денежных средств для лечения.

Обновлено в 10:52 "Дорогие мои. Мы все верили и прилагали невероятные усилия, чтобы этого поста не было. Но, Димы не стало сегодня около двух ночи. Он до последнего момента был в здравом уме, с минимальным количеством обезболивающих за последний месяц. Благодарны всем за возможность провести последние две…

Обновлено в 11:19 В ночь на 14 января умер журналист телеканала "Эспресо" Дмитрий Гомон, который на протяжении нескольких лет боролся с онкологией.