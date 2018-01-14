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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 11:19
· Журналист · Социальная сеть · Январь
Известный украинский журналист Дмитрий Гомон умер от рака

Известный украинский журналист Дмитрий Гомон умер от рака (7 новостей)

«Дмитрий Гомон скончался в ночь на 14 января»

В ночь на 14 января умер известный журналист Дмитрий Гомон. Об этом сообщила жена Дмитрия на своей странице в социальной сети Facebook.

"Дорогие мои. Мы все верили и прилагали невероятные усилия, чтобы этого поста не было. Но, Димы не стало сегодня около двух ночи. Он до последнего момента был в здравом уме, с минимальным количеством обезболивающих за последний месяц. Благодарны всем за возможность провести последние две недели одним в замечательной стране, гулять, разговаривать. Он был настроен бороться и боролся, ведь лечение в Израиле предоставило силы и веры. Мы все надеялись, и я ни на минуту, ни о чем не жалею. Информацию о времени и места прощание добавим в понедельник",- написала Татьяна Гомон.

Скриншот поста (facebook.com/tetyana.gomon)

Известно, что на протяжении последних нескольких месяцев Дмитрий Гомон боролся с онкологией. О своем страшном заболевании журналист не подозревал до конца 2017 года.

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Осенью он пожаловался на плохое самочувствие и попал в больницу, где медики ошарашили его результатами обследования. В социальных сетях коллеги начали сбор денежных средств для лечения.

Обновлено в 10:52 "Дорогие мои. Мы все верили и прилагали невероятные усилия, чтобы этого поста не было. Но, Димы не стало сегодня около двух ночи. Он до последнего момента был в здравом уме, с минимальным количеством обезболивающих за последний месяц. Благодарны всем за возможность провести последние две…

Обновлено в 11:19 В ночь на 14 января умер журналист телеканала "Эспресо" Дмитрий Гомон, который на протяжении нескольких лет боролся с онкологией.

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Обозреватель Обозреватель  ·  14.01.18, 09:11 Дмитрий Гомон скончался в ночь на 14 января
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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  14.01.18, 10:12 В воскресенье, 14 января, ушел из жизни известный украинский журналист Дмитрий Гомон, который последнее время работал на телеканале "Эспресо". Причиной его смерти стал рак...
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.01.18, 11:19 В ночь на 14 января умер журналист телеканала "Эспресо" Дмитрий Гомон, который на протяжении нескольких лет боролся с онкологией.
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