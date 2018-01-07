К расследованию убийства Ноздровской привлечены 300 работников Нацполиции

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время совещания с первым заместителем председателя Национальной полиции Вячеславом Аброськиным, передает Депо.uа со ссылкой на пресс-службу МВД Украины. "Работа по расследованию убийства Ирины Ноздровской продолжается, несмотря на рождественские праздники, и находится на моем личном контроле. 300 работников Нацполиции привлечены к расследованию этого дела", - отметил Яровой.

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Обновлено в 18:59 Повышение тарифов Укртелеком, введение новых ПДД в Украине, убийство Ирины Ноздровской, протесты в Иране, 5 способов замедлить старость, легализация марихуаны в Калифорнии, внесение лося в Красную книгу Украины, упрощение визовых требований для украинцев от Японии, кончина резервного фонда России, приостановление полномочий Додона, ядерные кнопки Трампа и Ына, приговор Саакашвили, отказ попа Московского патраирхата отпевать погибшего ребенка в Запорожье и война в Донбассе. Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.