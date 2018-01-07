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Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 18:59
· Полиция · Убийство · Пресс-служба · МВД Украины · Правоохранители · Заместитель
К расследованию убийства Ноздровской привлечены 300 работников Нацполиции

К расследованию убийства Ноздровской привлечены 300 работников Нацполиции (19 новостей)

«В полиции рассказали о версиях убийства правозащитницы»

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время совещания с первым заместителем председателя Национальной полиции Вячеславом Аброськиным, передает Депо.uа со ссылкой на пресс-службу МВД Украины. "Работа по расследованию убийства Ирины Ноздровской продолжается, несмотря на рождественские праздники, и находится на моем личном контроле. 300 работников Нацполиции привлечены к расследованию этого дела", - отметил Яровой.

Обновлено в 17:55 Ирина – правозащитница. Она исчезла вскоре после заседания суда по делу гибели ее сестры Светланы, которую насмерть сбил племянник вышгородского судьи Дмитрий Россошанский. Это одна из трех версий, которые рассматривает полиция.

Обновлено в 18:59 Повышение тарифов Укртелеком, введение новых ПДД в Украине, убийство Ирины Ноздровской, протесты в Иране, 5 способов замедлить старость, легализация марихуаны в Калифорнии, внесение лося в Красную книгу Украины, упрощение визовых требований для украинцев от Японии, кончина резервного фонда России, приостановление полномочий Додона, ядерные кнопки Трампа и Ына, приговор Саакашвили, отказ попа Московского патраирхата отпевать погибшего ребенка в Запорожье и война в Донбассе. Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

ФОТО К НОВОСТИ: «К расследованию убийства Ноздровской привлечены 300 работников Нацполиции»
Фото Расследованием убийства Ноздровской занимается 300 сотрудников Нацполиции
Фото К расследованию убийства Ноздровской привлечены 300 работников Нацполиции
Фото Убийство Ноздровской: появились новые детали расследования
Фото Над расследованием убийства Ноздровской работают 300 сотрудников полиции
Фото К расследованию убийства Ноздровской привлечены 300 сотрудников Нацполиции
Фото Расследованием убийства Ноздровской занимается 300 сотрудников Нацполиции – МВД
Фото Аброськин сообщает об отсутствии свидетелей по делу Ноздровской
Фото Убийство Ноздровской: назвали количество полицейских, занимающихся расследованием
Фото Убийство Ноздровской: у полиции пока нет ни одного свидетеля
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  07.01.18, 14:17 Правоохранители ищут свидетелей по делу об убийстве правозащитницы.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.01.18, 14:46 К расследованию убийства юриста Ирины Ноздровской привлечены 300 сотрудников Национальной полиции Украины, в частности, оперативники Департамента уголовного розыска и следователи, заявляет первый заместитель…
Униан Униан  ·  07.01.18, 14:47 Правоохранители продолжают отрабатывать все четыре версии убийства правозащитницы.
Обозреватель Обозреватель  ·  07.01.18, 14:50 В полиции рассказали о версиях убийства правозащитницы
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  07.01.18, 14:56 Громким делом, несмотря на праздники, занимаются три сотни человек - оперативники и следователи.
Фокус Фокус  ·  07.01.18, 15:13 К расследованию убийства юриста Ирины Ноздровской привлечены 300 сотрудников Национальной полиции Украины, в частности, оперативники департамента уголовного розыска и следователи. Об этом заявил…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.01.18, 15:22 К расследованию убийства правозащитницы Ирины Ноздровской привлечено 300 работников Нацполиции. Это, в частности, оперативники Департамента уголовного розыска и следователи. Об этом сообщил первый заместитель…
Апостроф Апостроф  ·  07.01.18, 15:30 Адвокат семьи Ирины Ноздровськой Александр Панченко заявил, что судебно-медицинская экспертиза уже готова отдать тело правозащитницы для захоронения, но родные и защита инициируют дополнительную экспертизу.
Новое Время Новое Время  ·  07.01.18, 15:31 К расследованию убийства Ирины Ноздровской привлечены 300 сотрудников Национальной полиции Украины.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.01.18, 15:37 По состоянию на 15.00 воскресенья, 7 января 2017 года, пока что никто не обратился на "горячие" линии Департамента уголовного розыска Нацполиции с дополнительной информацией, которая помогла бы установить…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.01.18, 16:07 Полиция не получила ни одного обращения от граждан на свою просьбу о предоставлении какой-либо информации, которая бы могла помочь выяснить обстоятельства убийства правозащитницы Ирины Ноздровской и установить…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.01.18, 16:17 На сегодня полиции не удалось получить никакой информации о свидетелях обстоятельств убийства юриста Ирины Ноздровской. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Нацполиции…
Гордон Гордон  ·  07.01.18, 16:28 Полиция продолжает отрабатывать все четыре версии убийства юриста Ирины Ноздровской.К расследованию убийства юриста Ирины Ноздровской привлечены 300 сотрудников Национальной полиции Украины, в частности,…
Телеграф Телеграф  ·  07.01.18, 16:46 Вячеслав Аброськин заявляет,что ни один гражданин не обратился с информацией, которая помогла бы следствию по делу убийства Ноздровской.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.01.18, 16:57 300 сотрудников полиции расследуют убийство юристки Ирины Ноздровской. Они полностью воссоздали ее маршрут от места работы в Киеве до станции метро "Героев Днепра", сообщил первый заместитель министра…
Голос.UA Голос.UA  ·  07.01.18, 17:16 Национальная полиция не получила никакой реакции на свое обращение о предоставлении любой информации, которая бы помогла выяснить обстоятельства убийства юриста Ирины Ноздровской и установить свидетелей.…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.01.18, 17:55 Новый год для жителей Демидова начался с ужасного известия: в реке нашли тело их односельчанки Ирины Ноздровской. Близкие и друзья Ирины полиции не доверяют. И проводят собственное расследование. Ирина…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.01.18, 18:59 Повышение тарифов Укртелеком, введение новых ПДД в Украине, убийство Ирины Ноздровской, протесты в Иране, 5 способов замедлить старость, легализация марихуаны в Калифорнии, внесение лося в Красную книгу…
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