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Украина
Новое Время Новое Время · · Обновлено в 14:42
К взрыву возле канала "Эспрессо" причастен сотрудник Генштаба РФ - СБУ

К взрыву возле канала "Эспрессо" причастен сотрудник Генштаба РФ - СБУ (8 новостей)

«Координировал акцию ГРУшник из РФ»

Организатором теракта возле телеканала Эспрессо в Киеве, в ходе которого пострадал народный депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, был представитель Главного управления Генштаба РФ.

Обновлено в 14:08 Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук обратился в министерство иностранных дел Украины и в Генеральную прокуратуру с требованием направить в Россию запрос об экстрадиции подозреваемых в совершении теракта у телеканала "Еспресо" в Киеве в октябре 2017 года. Об этом он…

Обновлено в 14:42 Організатором теракту під телеканалом Еспресо у жовтні 2017о був російський ГРУшник, решта співучасників - українці.

ФОТО К НОВОСТИ: «К взрыву возле канала "Эспрессо" причастен сотрудник Генштаба РФ - СБУ»
Фото СБУ: Организатором теракта возле телеканала Эспрессо был сотрудник российского ГРУ
Фото Цель - Мосийчук: следствие назвало организаторов теракта возле "Эспрессо"
Фото Взрыв возле телеканала "Эспрессо" организовал сотрудник российского Генштаба, - СБУ
Фото Как устанавливали бомбу возле канала "Эспрессо": появилось видео
Фото Мосийчук требует от России экстрадиции подозреваемых в теракте у телеканала "Еспресо"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  05.04.18, 11:58 Правоохранители выяснили, что взрыв возле телеканала "Эспрессо" в Киеве был покушением на жизнь народного депутата Игоря Мосийчука. Фото
Обозреватель Обозреватель  ·  05.04.18, 12:08 Координировал акцию ГРУшник из РФ
Фокус Фокус  ·  05.04.18, 12:21 Взрыв возле телеканала "Эспрессо" в октябре 2017 года был организован по поручению российских спецслужб с целью убийства народного депутата Игоря Мосийчука. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак на…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  05.04.18, 12:27 Сотрудник Генштаба России, имя которого не установлено, причастен у организации взрыва у телеканала "Эспрессо" в октябре 2017 года  в Киеве
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  05.04.18, 13:40 Целью покушения был именно нардеп Игорь Мосийчук
Гордон Гордон  ·  05.04.18, 14:08 Один из подозреваемых в теракте у телеканала "Еспресо" скрывается на территории аннексированного Крыма, другой – в Чечне, заявил нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Он требует от России…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  05.04.18, 14:42 Організатором теракту під телеканалом Еспресо у жовтні 2017о був російський ГРУшник, решта співучасників - українці.
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К взрыву возле канала &quot;Эспрессо&quot; причастен сотрудник Генштаба РФ - СБУ

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