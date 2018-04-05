К взрыву возле канала "Эспрессо" причастен сотрудник Генштаба РФ - СБУ

Организатором теракта возле телеканала Эспрессо в Киеве, в ходе которого пострадал народный депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, был представитель Главного управления Генштаба РФ.

Обновлено в 14:08 Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук обратился в министерство иностранных дел Украины и в Генеральную прокуратуру с требованием направить в Россию запрос об экстрадиции подозреваемых в совершении теракта у телеканала "Еспресо" в Киеве в октябре 2017 года. Об этом он…

Обновлено в 14:42 Організатором теракту під телеканалом Еспресо у жовтні 2017о був російський ГРУшник, решта співучасників - українці.