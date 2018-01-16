К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали почти 700 правок (3 новости) «Заместитель министра с временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса базовый, в будущем его придется менять»

По словам вице-спикера Оксаны Сыроид, в случае возобновления торговли с Донбассом контролировать ее должны будут Вооруженные силы Украины.Законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает восстановление торговли с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила в эфире "5 канала" вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Речь идет о восстановлении торговли с оккупированными территориями, и это подтверждается тем, что раздаются призывы: давайте посчитаем наши убытки от торговли с оккупированными территориями", сказала она.

По словам Сыроид, огромная опасность в том, что контролировать торговлю должны Вооруженные силы Украины, объединенный оперативный штаб и так называемый командующий объединенными силами.

"Я думаю, это огромная трагедия для Вооруженных сил, так как торговля и Вооруженные силы несовместимы", отметила вице-спикер.

Когда примут законопроект о реинтеграции Донбасса. Прогноз Парубия

Она подчеркнула, что фракция "Самопоміч" будет отстаивать те предложения, которые сделают законопроект приемлемым. "Если эти предложения будут приняты, конечно, мы будем голосовать", добавила Сыроид.

В первом чтении законопроект №7163 о восстановлении суверенитета над оккупированной частью Донецкой и Луганской областей, инициированный президентом Украины Петром Порошенко, Верховная Рада приняла 6 октября 2017 года. Документом урегулируются правовые основы использования Вооруженных сил Украины на востоке страны, при этом Россия признается агрессором.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны учел 238 правок к документу на заседании 15 ноября. Депутаты решили включить в законопроект упоминание аннексированного Россией Крыма и дополнить преамбулу ссылкой на дату оккупации 20 февраля 2014 года. При этом комитет отклонил правки, возвращающие в законопроект упоминания о достигнутых в Минске договоренностях, а также правки, предусматривающие разрыв дипломатических отношений с Россией.

Всего, по словам спикера парламента Андрея Парубия, к законопроекту предложили 673 правки, из которых 374 отклонили.

Спикер предложил начать работу парламента 16 января с рассмотрения проекта закона №7163.