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Экономика и финансы
ИА ИА "ZIK" · · Обновлено в 14:38
Кабмин дал поручение обеспечить безопасность на Чемпионате Европы по борьбе среди кадетов 21-29 апреля

Кабмин дал поручение обеспечить безопасность на Чемпионате Европы по борьбе среди кадетов 21-29 апреля (6 новостей)

«Турнир перенесен в Македонию»

Украина не будет принимать чемпионат Европы 2018 года по борьбе, который должен был состояться в столичном Дворце спорта с 23 по 29 апреля.

Обновлено в 14:06 Турнир, который должен был принять Киев, состоится в столице Македонии.

Обновлено в 14:38 (Чемпионат перенесли, – 24) всвязи с невозможностью предоставления в полной мере государственных гарантий для обеспечения равных возможностей участия спортсменов всех без исключения стран-членов Международного Олимпийского Комитета, – объясняют в ассоциации.

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Апостроф Апостроф  ·  04.04.18, 12:52 Молодежная женская сборная России по гандболу (U-19) лишена серебряных медалей чемпионата Европы-2017, который проходил в Словении.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.04.18, 13:48 Турнир перенесен в Македонию.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 14:02 Кабинет министров Украины поручил профильным центральным органам власти обеспечить безопасность во время проведения чемпионата Европы по вольной, женской и греко-римской борьбе среди кадетов, проведение…
ТСН ТСН  ·  04.04.18, 14:06 Турнир, который должен был принять Киев, состоится в столице Македонии.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  04.04.18, 14:38 Сильные кадеты Европы не приедут в Украину. Ведь Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов, который должен был состояться в Киеве 21-29 апреля 2018, перенесли в Македонию. Соответствующее разъяснение…
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