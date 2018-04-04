Кабмин дал поручение обеспечить безопасность на Чемпионате Европы по борьбе среди кадетов 21-29 апреля (6 новостей) «Турнир перенесен в Македонию»

Украина не будет принимать чемпионат Европы 2018 года по борьбе, который должен был состояться в столичном Дворце спорта с 23 по 29 апреля.

Обновлено в 14:06 Турнир, который должен был принять Киев, состоится в столице Македонии.

Обновлено в 14:38 (Чемпионат перенесли, – 24) всвязи с невозможностью предоставления в полной мере государственных гарантий для обеспечения равных возможностей участия спортсменов всех без исключения стран-членов Международного Олимпийского Комитета, – объясняют в ассоциации.