Кабмин одобрил передачу 500 тысяч га земли в собственность украинским фермерам

Кабинет министров Украины одобрил и передал на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект о передаче 500 тыс. гектаров сельскохозяйственной земли в собственность 23 тыс. украинских фермеров, которые работают на ней. Об этом сообщает РБК-Украина. "Украинской землей должны владеть украинцы, а сельскохозяйственной землей - фермеры. Мы вносим законопроект, восстанавливающий справедливость в отношении фермеров", - заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман. Отметим, законопроект предусматривает передачу 500 тыс. гектаров земли в собственность 23 тыс. фермеров, которые до сих пор не имели прав собственности на нее. Документ должен устранить проблему в законодательном урегулировании вопроса переоформления права пожизненного наследуемого владения землей и права постоянного пользования землей фермерами. Фото: проект закона о передаче сельскохозяйственных земель.