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Кабмин одобрил передачу 500 тысяч га земли в собственность украинским фермерам

Кабмин одобрил передачу 500 тысяч га земли в собственность украинским фермерам (8 новостей)

«Согласно ему, земли получат 23 тысячи украинских фермеров»

Кабинет министров Украины одобрил и передал на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект о передаче 500 тыс. гектаров сельскохозяйственной земли в собственность 23 тыс. украинских фермеров, которые работают на ней. Об этом сообщает РБК-Украина. "Украинской землей должны владеть украинцы, а сельскохозяйственной землей - фермеры. Мы вносим законопроект, восстанавливающий справедливость в отношении фермеров", - заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман. Отметим, законопроект предусматривает передачу 500 тыс. гектаров земли в собственность 23 тыс. фермеров, которые до сих пор не имели прав собственности на нее. Документ должен устранить проблему в законодательном урегулировании вопроса переоформления права пожизненного наследуемого владения землей и права постоянного пользования землей фермерами. Фото: проект закона о передаче сельскохозяйственных земель.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кабмин одобрил передачу 500 тысяч га земли в собственность украинским фермерам»
Фото Кабмин предлагает передать фермерам 500 тысяч га сельхозземель
Фото Правительство подготовило масштабную передачу земли фермерам. Законопроект передан в Раду
Фото Правительство предлагает передать фермерам 500 тысяч га сельхозземель
Фото Кабмин поддержал передачу земли фермерам
Фото Правительство одобрило передачу фермерам 500 тысяч гектаров земли
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  04.04.18, 12:57 В случае принятия закона парламентом землю в собственность получат 23 тысячи фермеров.
ТСН ТСН  ·  04.04.18, 12:59 Согласно ему, земли получат 23 тысячи украинских фермеров.
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 13:05 В случае принятия закона парламентом землю в собственность получат 23 тысячи фермеров.
Depo.ua Depo.ua  ·  04.04.18, 13:27 Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил во время заседания правительства, передает Depo.ua . "Украинской землей должны владеть украинцы, а сельскохозяйственной землей – фермеры. Мы вносим законопроект,…
Хвиля Хвиля  ·  04.04.18, 13:44 Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду законопроект о передаче в собственность фермерам 500 тыс. га земель сельхозназначения, которые на данный момент находятся в постоянном пользовании…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  04.04.18, 13:47 Кабинет министров Украины поддержал законопроект о передаче в собственность фермерам 500 тысяч гектаров земли
Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 13:59 Кабинет Министров Украины одобрил и передал на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о передаче 500 тыс. га сельскохозяйственной земли в собственность 23 тыс. украинских фермеров, которые…
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