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Кабмин перезапустил конкурс по отбору членов набсовета &quot;Укрзализныци&quot;

Кабмин перезапустил конкурс по отбору членов набсовета "Укрзализныци" (6 новостей)

«Новый конкурс проведут по новой процедуре, заявил Владимир Гройсман»

Правительство решило перезапустить конкурс по отбору членов наблюдательного совета Укрзализныци. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина в среду, 4 апреля, передает 112.ua.

"Я так понимаю, что мы отменяем конкурс по УЗ и начинаем новый?" - спросил Гройсмана министр инфраструктуры Владимир Омелян.

На что премьер ответил, что начинается новый конкурс по новой процедуре.

"А мы сейчас начинаем новый. Уже по новой процедуре с международными партнерами. Все, как должно быть", - заверил Гройсман, закончив открытую часть заседания.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця подписала договор с американской компанией General Electric Transportation на сумму более 1 млрд долларов о поставках дизельных тепловозов, их локализации и обслуживании.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Кабмин перезапустил конкурс по отбору членов набсовета "Укрзализныци"»
Фото Правительство решило перезапустить конкурс по отбору членов набсовета "Укрзализныци"
Фото Кабмин перезапустил конкурс по отбору членов набсовета "Укрзализныци"
Фото Кабмин перезапустил конкурс по членам набсовета Укрзализныци
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 12:52 Кабинет министров Украины отменил конкурс по отбору кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця".
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  04.04.18, 13:27 Правительство перезапустило конкурс на должности членов наблюдательного совета монополиста “Укрзализныци”
Depo.ua Depo.ua  ·  04.04.18, 13:55 Об этом на заседании сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Depo.ua . "Мы сейчас начинаем новый (конкурс, - ред.). Уже по новой процедуре с международными партнерами. Все, как должно быть",…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.04.18, 14:06 Новый конкурс проведут по новой процедуре, заявил Владимир Гройсман.
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 14:20 Правительство решило перезапустить конкурс по отбору членов набсовета “Укрзализныци”.
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