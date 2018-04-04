Кабмин перезапустил конкурс по отбору членов набсовета &quot;Укрзализныци&quot;

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Кабмин перезапустил конкурс по отбору членов набсовета "Укрзализныци" (6 новостей) «Новый конкурс проведут по новой процедуре, заявил Владимир Гройсман»

Правительство решило перезапустить конкурс по отбору членов наблюдательного совета Укрзализныци. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина в среду, 4 апреля, передает 112.ua.

"Я так понимаю, что мы отменяем конкурс по УЗ и начинаем новый?" - спросил Гройсмана министр инфраструктуры Владимир Омелян.

На что премьер ответил, что начинается новый конкурс по новой процедуре.

"А мы сейчас начинаем новый. Уже по новой процедуре с международными партнерами. Все, как должно быть", - заверил Гройсман, закончив открытую часть заседания.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця подписала договор с американской компанией General Electric Transportation на сумму более 1 млрд долларов о поставках дизельных тепловозов, их локализации и обслуживании.

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