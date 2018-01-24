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Экономика и финансы
Униан Униан · · Обновлено в 23:47
· Кабинет Министров Украины · Облэнерго
Кабмин призвал НКРЭКУ пересмотреть решение о внедрении RAB-регулирования

Кабмин призвал НКРЭКУ пересмотреть решение о внедрении RAB-регулирования (5 новостей)

«Правительство призвало Нацкомиссию по тарифам пересмотреть показатели доходности при внедрении RAB-тарифов, опасаясь роста цен»

При этом в правительстве заявляют, что сама идея стимулирующего тарифообразования дает возможность привлечь дополнительные инвестиции в строительство и модернизацию электрических сетей и, поэтому, в целом она поддерживается.

Обновлено в 21:37 «Введение новой методики стимулирующих тарифов для облэнерго - так называемое RAB-регулирование - является исключительно прерогативой и компетенцией Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг - независимого органа, который занимается сферой тарифообразования в Украине. Правительство не имеет никакого отношения…

Обновлено в 23:47

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.01.18, 18:17 Кабинет министров Украины призвал Национальную комиссию по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотреть решение о внедрении новой методики стимулирующих тарифов для…
Украинская правда Украинская правда  ·  24.01.18, 19:15 Правительство призвало Нацкомиссию по тарифам пересмотреть показатели доходности при внедрении RAB-тарифов, опасаясь роста цен.
ForUm ForUm  ·  24.01.18, 21:37 Кабинет Министров призвал Национальную комиссию по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг пересмотреть свое решение и сделать RAB-тарифы для облэнерго в Украине взвешенными, сообщает…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  24.01.18, 23:47 В правительситве считают, что введение новой методики является исключительно прерогативой и компетенцией НКРЭКУ. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Кабмина, правительство не имеет никакого…
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