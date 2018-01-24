Кабмин призвал НКРЭКУ пересмотреть решение о внедрении RAB-регулирования (5 новостей) «Правительство призвало Нацкомиссию по тарифам пересмотреть показатели доходности при внедрении RAB-тарифов, опасаясь роста цен»

При этом в правительстве заявляют, что сама идея стимулирующего тарифообразования дает возможность привлечь дополнительные инвестиции в строительство и модернизацию электрических сетей и, поэтому, в целом она поддерживается.

Обновлено в 21:37 «Введение новой методики стимулирующих тарифов для облэнерго - так называемое RAB-регулирование - является исключительно прерогативой и компетенцией Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг - независимого органа, который занимается сферой тарифообразования в Украине. Правительство не имеет никакого отношения…

Обновлено в 23:47