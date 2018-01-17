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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 14:07
· Правительство · Экономика
Кабмин утвердил концепцию развития цифровой экономики

Кабмин утвердил концепцию развития цифровой экономики (14 новостей)

«Концепцию развития одобрили на 2018-2020 годы»

Кабинет Министров Украины одобрил Концепцию развития цифровой экономики до 2020 года, которая позволит приблизить наше государство к лучших примеров использования современных технологий в различных сферах жизнедеятельности государства - от промышленности до образования и здравоохранения.

Обновлено в 13:48 Как отмечают в правительстве, фактически документ является дорожной картой цифровой трансформации экономики Украины, которую после принятия можно сразу начинать воплощать.

Обновлено в 14:07 "Наш амбициозный план: к 2021 году обеспечить + 5% к ВВП Украины благодаря развитию цифровой экономики", - подчеркнул он.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кабмин утвердил концепцию развития цифровой экономики»
Фото Кабмин одобрил концепцию развития цифровой экономики на 2018-2020 года
Фото Кабмин утвердил концепцию развития цифровой экономики
Фото Кабмин утвердил Стратегию развития цифровой экономики до 2020 г.
Фото Интернет селу: Кабмин утвердил концепцию развития цифровой экономики
Фото Кабмин одобрил концепцию развития цифровой экономики на 2018-2020 годы
Фото Кабмин одобрил концепцию развития цифровой экономики
Фото Украина переходит на цифровую экономику и общество. Что это означает
Фото Кабмин утвердил концепцию развития цифровой экономики до 2020 года
Фото Кабмин утвердил план развития цифровой экономики
Фото Правительство утвердило концепцию развития цифровой экономики до 2020 года
Фото Правительство одобрило концепцию развития цифровой экономики до 2020 года
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  17.01.18, 12:24 Кабинет министров Украины сегодня, 17 января, одобрил распоряжение "Пpo одобрение концепции развития цифровой экономики и общества Украины на 2018-2020 годы и утверждение плана мероприятий по ее реализации".…
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  17.01.18, 13:07 Кабинет Министров Украины утвердил Концепцию развития цифровой экономики до 2020 г.
Голос.UA Голос.UA  ·  17.01.18, 13:20 Кабинет министров Украины сегодня, 17 января, одобрил распоряжение «Об одобрении концепции развития цифровой экономики и общества Украины на 2018-2020 годы и утверждение плана мероприятий по ее реализации».…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.01.18, 13:22 Кабинет министров одобрил концепцию развития цифровой экономики на 2018-2020 годы. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 17 декабря. В частности, министры утвердили распоряжение…
ТСН ТСН  ·  17.01.18, 13:22 Концепцию развития одобрили на 2018-2020 годы.
Канал 112 Канал 112  ·  17.01.18, 13:25 Кабинет министров утвердил Концепцию развития цифровой экономики и общества Украины на 2018-2020 гг. и утвердил план мероприятий по ее реализации. Соответствующее решение было принято во время заседания…
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Новое Время Новое Время  ·  17.01.18, 13:40 Кабинет министров Украины утвердил с доработкой Концепцию развития цифровой экономики Украины до 2020 года.
Фокус Фокус  ·  17.01.18, 13:48 Кабинет министров одобрил концепцию развития цифровой экономики и общества Украины на 2018-2020 годах и утвердил план мероприятий по ее реализации. Соответствующее решение было принято во время заседания…
УНН УНН  ·  17.01.18, 14:07 "Наш амбициозный план: к 2021 году обеспечить + 5% к ВВП Украины благодаря развитию цифровой экономики", - подчеркнул он. Также Титарчук отметил, что развитие цифровой экономики обеспечит + 2,5% к ВВП…
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Кабмин утвердил концепцию развития цифровой экономики

Кабмин утвердил концепцию развития цифровой экономики
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