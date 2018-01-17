Кабмин утвердил концепцию развития цифровой экономики

Кабинет Министров Украины одобрил Концепцию развития цифровой экономики до 2020 года, которая позволит приблизить наше государство к лучших примеров использования современных технологий в различных сферах жизнедеятельности государства - от промышленности до образования и здравоохранения.

Обновлено в 13:48 Как отмечают в правительстве, фактически документ является дорожной картой цифровой трансформации экономики Украины, которую после принятия можно сразу начинать воплощать.

Обновлено в 14:07 "Наш амбициозный план: к 2021 году обеспечить + 5% к ВВП Украины благодаря развитию цифровой экономики", - подчеркнул он.