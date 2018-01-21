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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 05:20
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Кабул: Количество погибших украинцев может возрасти до 7 человек

Кабул: Количество погибших украинцев может возрасти до 7 человек (17 новостей)

«Все они - сотрудники авиакомпании»

Число граждан Украины, погибших в результате террористической атаки на отель в Кабуле, может возрасти до 7 человек. Об этом УП сообщил замдиректора департамента - начальник управления консульской деятельности МИД Украины Василий Кирилич.

"По обновленной информации, полученной МИД Украины от правоохранительных органов Афганистана, погибших в Кабуле украинцев может быть семеро", - сообщил Кирилич.

Кирилич отметил, что в отеле, на который было совершено нападение, в это время находилось много сотрудников авиакомпаний, среди которых были и украинцы.

Он добавил, что МИД в оперативном режиме во взаимодействии с компетентными органами Афганистана и представителями дипучреждений государств-партнеров Украины, аккредитованных в ИРА, выясняет судьбу всех украинцев, которые могли находиться во время теракта в гостинице.

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Украинский консул вылетает в Кабул ближайшим рейсом, добавил представитель МИД.

Во время атаки 42 работников Kam Air находились в гостинице. Выжившие были спасены силами США, их переместили в ближайший военный лагерь, отметил Сахел.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин проинформировал президента о шестерых погибших украинцев в результате теракта в Кабуле.

Накануне в Кабуле группа вооруженных лиц вошла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям. По последним сообщениям СМИ, общее число погибших в результате теракта составляет 43 человека.

Обновлено в 05:14 Все они - сотрудники авиакомпании

Обновлено в 05:20 Правоохранительные органы Афганистана сообщили МИД Украины, число погибших украинцев может вырасти.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кабул: Количество погибших украинцев может возрасти до 7 человек»
Фото Теракт в Кабуле. Число погибших украинцев может возрасти — МИД
Фото МИД: Число погибших в Кабуле украинцев может возрасти до 7 человек
Фото Число погибших в Кабуле украинцев может увеличиться до семи человек
Фото Теракт в Кабуле: число погибших украинцев может увеличиться до 7
Фото Количество погибших в Кабуле украинцев может увеличиться до семи
Фото В МИД уточнили, что количество погибших в Кабуле украинцев может вырасти до 7 человек
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Украинская правда Украинская правда  ·  21.01.18, 21:56 По обновленной информации, полученной МИД Украины от правоохранительных органов Афганистана, погибших в Кабуле украинцев может быть семеро.
Главред Главред  ·  21.01.18, 22:11 В отеле, на который было совершено нападение, в это время находилось много сотрудников авиакомпаний, рассказал Василий Кирилич
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  21.01.18, 23:14 В отеле, на который напали террористы, было много сотрудников авиакомпаний.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.01.18, 23:20 Количество граждан Украины погибших в результате теракта в Кабуле может увеличиться до семи человек, заявил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Сегодня Сегодня  ·  21.01.18, 23:24 Украинский консул вылетает в Кабул ближайшим рейсом. Количество граждан Украины, погибших в результате террористической атаки на отель в Кабуле, может возрасти до 7 человек.Об этом УП сообщил замдиректора…
РБК Украина РБК Украина  ·  21.01.18, 23:29 Число погибших в результате террористического нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле граждан Украины может увеличиться до семи человек. Об этом сообщил представитель Департамента…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  21.01.18, 23:47 Число украинских граждан, погибших в результате террористической атаки на отель в Кабуле (Афганистан), может возрасти до 7 человек.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  21.01.18, 23:49 Количество погибших украинцев в Кабуле может увеличиться до семи человек. Об этом сообщил глава управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  21.01.18, 23:58   Официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил в Twitter, что число граждан Украины, погибших в результате теракта в Кабуле, может увеличиться до семи…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  22.01.18, 00:36 Тела погибших были обнаружены во время поисковой операции после штурма отеля.
УНН УНН  ·  22.01.18, 00:45 “Обновленная информация о теракте в Кабуле: число погибших украинцев может увеличиться до семи человек. Продолжается оперативная работа с компетентными органами Афганистана”,…
Униан Униан  ·  22.01.18, 00:57 Правоохранительные органы Афганистана сообщили МИД Украины, число погибших украинцев может вырасти.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  22.01.18, 02:33 Количество украинцев, погибших в результате нападения террористов на отель в столице Афганистана Кабуле, может вырасти до семи человек. Об этом заявил начальник управления консульского обеспечения Департамента…
NewsONE NewsONE  ·  22.01.18, 04:56 Смотрите видео к новости: Кирилич о теракте в отеле Кабула: эвакуированы украинцы в безопасности
Обозреватель Обозреватель  ·  22.01.18, 05:14 Все они - сотрудники авиакомпании
Телеграф Телеграф  ·  22.01.18, 05:20 Правоохранительные органы Афганистана сообщили МИД Украины, число погибших украинцев может вырасти.
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