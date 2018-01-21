Кабул: Количество погибших украинцев может возрасти до 7 человек (17 новостей) «Все они - сотрудники авиакомпании»

Число граждан Украины, погибших в результате террористической атаки на отель в Кабуле, может возрасти до 7 человек. Об этом УП сообщил замдиректора департамента - начальник управления консульской деятельности МИД Украины Василий Кирилич.

"По обновленной информации, полученной МИД Украины от правоохранительных органов Афганистана, погибших в Кабуле украинцев может быть семеро", - сообщил Кирилич.

Кирилич отметил, что в отеле, на который было совершено нападение, в это время находилось много сотрудников авиакомпаний, среди которых были и украинцы.

Он добавил, что МИД в оперативном режиме во взаимодействии с компетентными органами Афганистана и представителями дипучреждений государств-партнеров Украины, аккредитованных в ИРА, выясняет судьбу всех украинцев, которые могли находиться во время теракта в гостинице.

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Украинский консул вылетает в Кабул ближайшим рейсом, добавил представитель МИД.

Во время атаки 42 работников Kam Air находились в гостинице. Выжившие были спасены силами США, их переместили в ближайший военный лагерь, отметил Сахел.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин проинформировал президента о шестерых погибших украинцев в результате теракта в Кабуле.

Накануне в Кабуле группа вооруженных лиц вошла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям. По последним сообщениям СМИ, общее число погибших в результате теракта составляет 43 человека.

Обновлено в 05:14 Все они - сотрудники авиакомпании

Обновлено в 05:20 Правоохранительные органы Афганистана сообщили МИД Украины, число погибших украинцев может вырасти.