  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Как Меган Маркл жила до встречи с принцем Гарри: в Сети обсуждают рекламу снеков с участием актрисы (ВИДЕО)
Мир
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA · · Обновлено в 12:55
· Великобритания · Бракосочетание · Криптовалюта
Как Меган Маркл жила до встречи с принцем Гарри: в Сети обсуждают рекламу снеков с участием актрисы (ВИДЕО)

Как Меган Маркл жила до встречи с принцем Гарри: в Сети обсуждают рекламу снеков с участием актрисы (ВИДЕО) (6 новостей)

«Первую цифровую валюту королевского двора назвали Crown Royale»

Власти Великобритании объявили о запуске по случаю бракосочетания внука королевы Елизаветы II, принца Гарри и его невесты Меган Маркл первой цифровой валюты...

Обновлено в 12:38 Первую цифровую валюту королевского двора назвали Crown Royale.

Обновлено в 12:55 В западных таблоидах распространяются новые подробности жизни невесты принца Гарри Меган Маркл Оказывается, она с детства мечтала быть похожей на принцессу Диану. Впрочем, раскрылись и неприятные черты характера самой невесты мира. Ближайшие друзья Меган Маркл называют ее второй принцессой Дианой. Оказывается, невеста Принца Гарри, хоть и жила в США, но с детства была фанаткой британской ... Источник: Политека.

ФОТО К НОВОСТИ: «Как Меган Маркл жила до встречи с принцем Гарри: в Сети обсуждают рекламу снеков с участием актрисы (ВИДЕО)»
Фото Другая сторона Маркл: экс-друзья невесты принца Гарри рассказали о ней неприятные факты
Фото Великобритания запускает новую криптовалюта по случаю бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл
Фото Другая сторона Маркл: экс-друзья невесты принца Гарри рассказали о ней неприятные факты
Фото Меган Маркл: друзья раскрыли неприятную правду о голливудской принцессе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  04.04.18, 10:01 Бывшие товарищи Меган заверили, что она всегда дружила с нужными людьми.
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  04.04.18, 10:30 Реклама снеков с Меган Маркл вновь стала поводом для в разговоров в Сети
Униан Униан  ·  04.04.18, 11:36 Бывшие товарищи Меган отметили, что она всегда дружила с нужными людьми.
MIGnews MIGnews  ·  04.04.18, 12:38 Первую цифровую валюту королевского двора назвали Crown Royale.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Politeka Politeka  ·  04.04.18, 12:55 В западных таблоидах распространяются новые подробности жизни невесты принца Гарри Меган Маркл Оказывается, она с детства мечтала быть похожей на принцессу Диану. Впрочем, раскрылись и неприятные черты…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Как Меган Маркл жила до встречи с принцем Гарри: в Сети обсуждают рекламу снеков с участием актрисы (ВИДЕО)

Как Меган Маркл жила до встречи с принцем Гарри: в…
Четыре страны планируют бойкотировать саммит ЕС-Западные Балканы из-за Косово – СМИ

Четыре страны планируют бойкотировать саммит ЕС-Западные Балканы из-за Косово –…
Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов

Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов
В США разбился военный вертолет, весь экипаж погиб

В США разбился военный вертолет, весь экипаж погиб
Венгру, воевавшему за боевиков &quot;ДНР&quot;, удалось избежать тюрьмы

Венгру, воевавшему за боевиков "ДНР", удалось избежать тюрьмы
Путин и Эрдоган торжественно запустили строительство АЭС в Турции

Путин и Эрдоган торжественно запустили строительство АЭС в Турции
Боевики напали на миротворцев миссии ООН в Африке, есть жертвы

Боевики напали на миротворцев миссии ООН в Африке, есть жертвы
Компьютерный сбой задержал 15 тыс. авиарейсов в Европе

Компьютерный сбой задержал 15 тыс. авиарейсов в Европе
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дело о приобретении нардепом Лещенко квартиры зарегистрировано, идет следствие

Дело о приобретении нардепом Лещенко квартиры зарегистрировано, идет следствие
Правительство отменило платежи для недропользователей за прирост запасов и продление лицензий

Правительство отменило платежи для недропользователей за прирост запасов и продление…
Всеволод Севастьянов

Всеволод Севастьянов
Упрямство и общие ценности. Известные бизнесмены и СЕО – о том, что им помогает оставаться успешными

Упрямство и общие ценности. Известные бизнесмены и СЕО – о…
Аваков рассказал, сколько экс-беркутовцев служат в правоохранительных органах

Аваков рассказал, сколько экс-беркутовцев служат в правоохранительных органах
Экологи призывают не покупать пластиковые цветы для могил. Советуют использовать хвою и сухоцветы

Экологи призывают не покупать пластиковые цветы для могил. Советуют использовать…
На Ровенщине школьник застрял на заборе, проткнув ногу арматурой

На Ровенщине школьник застрял на заборе, проткнув ногу арматурой
В Каменском трое малышей обрели семью

В Каменском трое малышей обрели семью
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.