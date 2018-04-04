Как Меган Маркл жила до встречи с принцем Гарри: в Сети обсуждают рекламу снеков с участием актрисы (ВИДЕО) (6 новостей) «Первую цифровую валюту королевского двора назвали Crown Royale»

Власти Великобритании объявили о запуске по случаю бракосочетания внука королевы Елизаветы II, принца Гарри и его невесты Меган Маркл первой цифровой валюты...

Обновлено в 12:38 Первую цифровую валюту королевского двора назвали Crown Royale.

Обновлено в 12:55 В западных таблоидах распространяются новые подробности жизни невесты принца Гарри Меган Маркл Оказывается, она с детства мечтала быть похожей на принцессу Диану. Впрочем, раскрылись и неприятные черты характера самой невесты мира. Ближайшие друзья Меган Маркл называют ее второй принцессой Дианой. Оказывается, невеста Принца Гарри, хоть и жила в США, но с детства была фанаткой британской ... Источник: Политека.