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Украина
Фокус Фокус · · Обновлено в 14:25
· Новый год · Площадь
Как встретили Новый год на Софийской площади в Киеве

Как встретили Новый год на Софийской площади в Киеве (5 новостей)

«Как киевляне и гости столицы Украины праздновали Новый год 2018 на Софийской площади»

На Софийской площади столицы прошли народные гуляния в связи с приходом Нового года. 

Как это было – в фоторепортаже УНИАН. 

Обновлено в 13:14 Під час святкування Нового року у Києві грубих порушень не зафіксовано. Про це повідомила столична поліція.

Кополовец: «В прошлом году вообще не пил. В этот Новый год нормально нажрусь»
Кополовец: «В прошлом году вообще не пил. В этот Новый год нормально нажрусь»

Обновлено в 14:25 Новый год 2018, который по восточному гороскопу является годом желтой Собаки, в мире традиционно встречали праздничными салютами Отметим, что в ряде украинских городов запрещены салюты в связи с проведением антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. По мнению властей, такие световые и звуковые шоу вызывают общественное напряжение на фоне событий на востоке страны. Кроме того, психологи утверждают, ... Источник: Политека.

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Телеграф Телеграф  ·  01.01.18, 08:54 Как киевляне и гости столицы Украины праздновали Новый год 2018 на Софийской площади.
Канал 112 Канал 112  ·  01.01.18, 11:28 Концерт, фейерверки и шампанское: как киевляне и гости столицы встречали Новый год Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  01.01.18, 13:14 Під час святкування Нового року у Києві грубих порушень не зафіксовано. Про це повідомила столична поліція.
Politeka Politeka  ·  01.01.18, 14:25 Новый год 2018, который по восточному гороскопу является годом желтой Собаки, в мире традиционно встречали праздничными салютами Отметим, что в ряде украинских городов запрещены салюты в связи с проведением…
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