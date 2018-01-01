Как встретили Новый год на Софийской площади в Киеве (5 новостей) «Как киевляне и гости столицы Украины праздновали Новый год 2018 на Софийской площади»

На Софийской площади столицы прошли народные гуляния в связи с приходом Нового года.

Как это было – в фоторепортаже УНИАН.

Обновлено в 13:14 Під час святкування Нового року у Києві грубих порушень не зафіксовано. Про це повідомила столична поліція.

Кополовец: «В прошлом году вообще не пил. В этот Новый год нормально нажрусь»

Обновлено в 14:25 Новый год 2018, который по восточному гороскопу является годом желтой Собаки, в мире традиционно встречали праздничными салютами Отметим, что в ряде украинских городов запрещены салюты в связи с проведением антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. По мнению властей, такие световые и звуковые шоу вызывают общественное напряжение на фоне событий на востоке страны. Кроме того, психологи утверждают, ... Источник: Политека.