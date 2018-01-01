Как встретили Новый год на Софийской площади в Киеве

На Софийской площади столицы прошли народные гуляния в связи с приходом Нового года.
Как это было – в фоторепортаже УНИАН.
Обновлено в 13:14 Під час святкування Нового року у Києві грубих порушень не зафіксовано. Про це повідомила столична поліція.
Обновлено в 14:25 Новый год 2018, который по восточному гороскопу является годом желтой Собаки, в мире традиционно встречали праздничными салютами Отметим, что в ряде украинских городов запрещены салюты в связи с проведением антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. По мнению властей, такие световые и звуковые шоу вызывают общественное напряжение на фоне событий на востоке страны. Кроме того, психологи утверждают, ... Источник: Политека.