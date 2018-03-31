Как выглядит обложка альбома Элтона Джона, которую создал украинец (12 новостей и 1 видео) «Это новый альбом, наполненный каверами на песни британского певца»

Работа молодого украинского художника из Черкасс Василия Колотуши принесла художнику славу. Его оригинальный малыш украсил обложку альбома Revamp Элтона Джона, который собрал самые популярные перепевы хитов.

В 27 лет украинец может похвастаться незаурядными достижениями. Его работы не только стали обложкой альбома популярного певца, но и иллюстрациями к композициям, передает DTF Magazine.

Василий Колотуша работает в так называемом стиле "неон" с 2014 года. Сама идея создания работ, по словам украинского художника, принадлежала студии и Элтону Джону.

Со мной связались представители британской Studio Fury и предложили сделать иллюстрации для обложки, наполнение диска, мерч и так далее. Они имели полный контроль над процессом работы, вплоть до выбора цветовой схемы, ракурсов, деталей, – рассказал Василий Колотуша.

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Как известно, в Revamp вошли перепетые хиты Элтона Джона в исполнении популярных певцов и групп. В частности, Сэма Смита, Эда Ширана, Майли Сайрус, Coldplay, Pink, Lady Gaga, Logic, Florence and The Machine, The Killer. Выход альбома запланирован на 6 апреля.

Смотрите видео рекламы нового альбома Revamp Элтона Джона:​

Обновлено в 16:22 "На меня вышли из британской Studio Fury — они раньше уже работали с Universal Music и предложили сделать иллюстрации для обложки, наполнение диска, мерч и так далее", — рассказал Колотуша в комментарии изданию.