Какая погода будет в Украине на Новый год: синоптик дала прогноз (9 новостей) «Небольшие осадки местами ожидаются на выходных в Украине»

30 декабря на левом берегу Днепра будет дождь. На Западе похолодает.

31 декабря на западе и севере мокрый снег и дождь, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"30 декабря сегодняшние западные дожди атмосферного фронта пойдут на восток. Поэтому сегодня дождь на правом берегу Украины, а завтра - на левом. Завтра, 30 декабря, похолодает на Западе, ожидается днем ​​-1 + 4 градуса, на остальной территории Украины +2+ 7, на юге до +10 градусов", - сообщила она.

Днем 31 декабря на западе и севере, -1+4, на востоке, в центре до +7, на юге до +9 градусов. 1 января местами небольшие осадки. Потеплеет до +2+8 градусов.

Погода на Новый год: вопрос подарка отпал

Последняя неделя по температурным показателям превышает климатическую норму на 8 градусов. Ночь 25 декабря была самой теплой за последние 137 лет. На Рождество Украину ждет похолодание.

Обновлено в 21:08 Последние дни уходящего года и первые дни 2018 будут почти весенними.

Обновлено в 21:09 Диденко также сообщила, что в воскресенье, 31 декабря, на западе и севере пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Днем 31 декабря будет холодновато на западе и севере, 1 + 4, на востоке, в центре до 7, на юге до +9 градусов.