Канада планирует расширить военную помощь Украине

Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил о том, что правительство страны ищет способы расширения своей военной помощи Украине, одним из этапов которого стало открытие доступа к канадскому рынку оружия. Об этом он заявил на пресс-конференции в Оттаве, передает "Укринформ".

"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированное агрессией России", - сказал он.

По словам министра, он не прекращает взаимодействие со своим украинским коллегой Степаном Полтораком относительно того, чтобы расширить военную поддержку стране.

Ранее сообщалось, что Канада включила Украину в контрольный список стран, согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия (AFCCL). Включение страны в AFCCL не означает автоматическое разрешение на поставку летального оружия. Оно лишь подразумевает возможность поставки оружия. Канадские экспортеры получают возможность обращаться за разрешениями на коммерческий экспорт оружия и устройств из Канады в указанную страну. Экспорт должен быть предварительно разрешен МИД Канады.

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Обновлено в 23:49 Канада не собирается останавливаться на открытии рынка оружия для Украины.

Обновлено в 00:59 "Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированное агрессией России", – сказал Хардж Саджан.