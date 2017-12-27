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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 00:59
· Министерство обороны · Канада
Канада планирует расширить военную помощь Украине

Канада планирует расширить военную помощь Украине (9 новостей)

«Канада ищет способы расширения своей военной помощи Украине»

Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил о том, что правительство страны ищет способы расширения своей военной помощи Украине, одним из этапов которого стало открытие доступа к канадскому рынку оружия. Об этом он заявил на пресс-конференции в Оттаве, передает "Укринформ". 

"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированное агрессией России", - сказал он. 

По словам министра, он не прекращает взаимодействие со своим украинским коллегой Степаном Полтораком относительно того, чтобы расширить военную поддержку стране. 

Ранее сообщалось, что Канада включила Украину в контрольный список стран, согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия (AFCCL). Включение страны в AFCCL не означает автоматическое разрешение на поставку летального оружия. Оно лишь подразумевает возможность поставки оружия. Канадские экспортеры получают возможность обращаться за разрешениями на коммерческий экспорт оружия и устройств из Канады в указанную страну. Экспорт должен быть предварительно разрешен МИД Канады. 

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Обновлено в 23:49 Канада не собирается останавливаться на открытии рынка оружия для Украины.

Обновлено в 00:59 "Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированное агрессией России", – сказал Хардж Саджан.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.12.17, 20:51 Правительство Канады ищет способы расширения своей военной помощи Украине.
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Хвиля Хвиля  ·  27.12.17, 21:59 Канада ищет способы расширения своей военной помощи Украине, открытие доступа к канадскому рынку оружия стало одним из этапов сотрудничества. Об этом рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан, сообщает…
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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  27.12.17, 23:39 Канада ищет способы расширения своей военной помощи Украине
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.12.17, 23:49 Канада не собирается останавливаться на открытии рынка оружия для Украины.
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