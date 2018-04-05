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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 00:27
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Капитан задержанного российского судна "Норд" отпущен в зале суда

Капитан задержанного российского судна "Норд" отпущен в зале суда (9 новостей)

«Суд отпустил капитана керченского судна Норд Владимира Горбенко»

Херсонский городской суд вечером 5 апреля освободил капитана крымского рыболовецкого судна Норд Владимира Горбенко, задержанного Госпогранслужбой Украины в Азовском море, сообщает Интерфакс-Украина.

"Освободили − до основного разбирательства. Капитан на свободе", − сообщил представитель владельца сейнера.

По словам адвоката Александра Руденко, Горбенко из зала суда поехал в больницу. 

Суд освободил капитана арестованного крымского сейнера
Суд освободил капитана арестованного крымского сейнера "Норд"…

Обновлено в 00:19 Капитана рыболовецкого сейнера, ранее задержанного украинскими пограничниками, освободили в зале суда до основного разбирательства по делу.

Обновлено в 00:27 Из здания суда Владимир Горбенко вместе с адвокатами отправился в одну из херсонских больниц.

ФОТО К НОВОСТИ: «Капитан задержанного российского судна "Норд" отпущен в зале суда»
Фото Капитан задержанного российского судна "Норд" отпущен в зале суда
Фото Суд отпустил капитана российского судна Норд
Фото В Херсоне отпустили из-под стражи капитана судна "Норд"
Фото Суд отпустил капитана российского судна "Норд"
Фото В Херсоне отпустили из-под стражи капитана крымского судна "Норд"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  05.04.18, 23:16 Суд отпустил капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко.
Главред Главред  ·  05.04.18, 23:47 В прокуратуре заявили, что Владимира Горбенко отпустили по техническим причинам.  
Гордон Гордон  ·  05.04.18, 23:58 Срок задержания капитана арестованного керченского судна "Норд" Владимира Горбенко истек вечером 5 апреля, а очередное заседание Херсонского городского суда по избранию новой меры пресечения назначили…
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 00:19 Капитана рыболовецкого сейнера, ранее задержанного украинскими пограничниками, освободили в зале суда до основного разбирательства по делу.
Униан Униан  ·  06.04.18, 00:27 Из здания суда Владимир Горбенко вместе с адвокатами отправился в одну из херсонских больниц.
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