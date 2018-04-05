Капитан задержанного российского судна "Норд" отпущен в зале суда

Херсонский городской суд вечером 5 апреля освободил капитана крымского рыболовецкого судна Норд Владимира Горбенко, задержанного Госпогранслужбой Украины в Азовском море, сообщает Интерфакс-Украина.
"Освободили − до основного разбирательства. Капитан на свободе", − сообщил представитель владельца сейнера.
По словам адвоката Александра Руденко, Горбенко из зала суда поехал в больницу.
Обновлено в 00:19 Капитана рыболовецкого сейнера, ранее задержанного украинскими пограничниками, освободили в зале суда до основного разбирательства по делу.
Обновлено в 00:27 Из здания суда Владимир Горбенко вместе с адвокатами отправился в одну из херсонских больниц.