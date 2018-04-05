Капитан задержанного российского судна "Норд" отпущен в зале суда

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Херсонский городской суд вечером 5 апреля освободил капитана крымского рыболовецкого судна Норд Владимира Горбенко, задержанного Госпогранслужбой Украины в Азовском море, сообщает Интерфакс-Украина.

"Освободили − до основного разбирательства. Капитан на свободе", − сообщил представитель владельца сейнера.

По словам адвоката Александра Руденко, Горбенко из зала суда поехал в больницу.

Суд освободил капитана арестованного крымского сейнера "Норд"…

Обновлено в 00:19 Капитана рыболовецкого сейнера, ранее задержанного украинскими пограничниками, освободили в зале суда до основного разбирательства по делу.

Обновлено в 00:27 Из здания суда Владимир Горбенко вместе с адвокатами отправился в одну из херсонских больниц.