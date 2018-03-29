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Карта без Крыма: Нацсовет не будет проверять украинские каналы

Карта без Крыма: Нацсовет не будет проверять украинские каналы (4 новости)

«Нацсовет не будет проверять “UA: Первый” и СТБ за показ карты Украины без Крыма»

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 29 марта принял решение не проверять телеканалы СТБ и "UA:Перший" за показ ими в прямом эфире карт Украины без Крыма.

Об этом рассказал член Нацсовета Сергей Костинский, передает "Крым.Реалии".

"Мы действительно инициировали внесение вопроса о проверке на повестку дня и понять действительно ли здесь есть призывы к непризнанию территориальной целостности Украины. Состоялась дискуссия, в ходе которой телеканалам удалось показать позицию, что это была техническая ошибка. Специалисты причастны к ошибке были наказаны. На СТБ был уволен человек, на "UA:Первый" 4 специалиста получили выговоры", – сказал Костинский.

Он голосовал за то, чтобы провести проверку.

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"Моя позиция была в том, чтобы назначить проверки. Такое решение было бы знаковым для индустрии – что этот вопрос является принципиальным. Было важно назначить проверки, потому что Крым – это такой вопрос, через который нельзя переступать. Но я рассматриваю этот вопрос и в более глобальном дискурсе. Надеюсь, что сегодняшняя дискуссия была значимой. То, что проверка не состоялась, еще не значит, что ее не будет относительно других каналов, которые покажут карту Украины без Крыма", – добавил Костинский.

Обновлено в 19:57 После дискуссии у телеканалов удалось получилось доказать позицию, что это была техническая ошибка. Работники, ее допустившие были наказаны.

ФОТО К НОВОСТИ: «Карта без Крыма: Нацсовет не будет проверять украинские каналы»
Фото Карта без Крыма: Нацсовет не будет проверять украинские каналы
Фото В Нацсовете рассказали, будут ли проверять каналы, показавшие карту Украины без Крыма
Фото В Нацсовете сообщили, будут ли проверки каналов за инцидент с картой Украины
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УРА-Информ УРА-Информ  ·  29.03.18, 19:57 Об этом сообщает прессе член Нацсовета Сергей Костинский. Он подтвердил инициативу внесения вопроса о проверке на повестку дня. Планировалось установить действительно ли…
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