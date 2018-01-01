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Фокус Фокус · · Обновлено в 00:31
· Экономика · Каталония · Независимость · Испания
Каталонский кризис обошелся Испании в €1 миллиард

Каталонский кризис обошелся Испании в €1 миллиард (5 новостей)

«Министр экономики Испании подвел итоги каталонского референдума»

Правительство Испании оценило потери от кризиса, возникшего вследствие желания Каталонии получить независимость, примерно в один миллиард евро.

Об этом радио SER сообщил министр экономики Испании Луис де Гиндос.

В результате возникшей политической неопределенности более 3000 компаний уже вывели свои представительства за пределы Каталонии.

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Обновлено в 23:08 Референдум о независимости Каталонии и последовавший за ним кризис обошелся правительству Испании в 1 миллиард евро.

Обновлено в 00:31 По данным министра экономики Испании, ВВП Каталонии составляет €200 млн.

ФОТО К НОВОСТИ: «Каталонский кризис обошелся Испании в €1 миллиард»
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Обозреватель Обозреватель  ·  01.01.18, 19:25 Министр экономики Испании подвел итоги каталонского референдума
Телеграф Телеграф  ·  01.01.18, 21:59 Правительство Испании оценил потери от кризиса, возникшего вследствие желания Каталонии получить независимость, примерно в один миллиард евро.
Украинская правда Украинская правда  ·  01.01.18, 23:08 Референдум о независимости Каталонии и последовавший за ним кризис обошелся правительству Испании в 1 миллиард евро.
Униан Униан  ·  02.01.18, 00:31 По данным министра экономики Испании, ВВП Каталонии составляет €200 млн.
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