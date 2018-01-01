Каталонский кризис обошелся Испании в €1 миллиард

Правительство Испании оценило потери от кризиса, возникшего вследствие желания Каталонии получить независимость, примерно в один миллиард евро.

Об этом радио SER сообщил министр экономики Испании Луис де Гиндос.

В результате возникшей политической неопределенности более 3000 компаний уже вывели свои представительства за пределы Каталонии.

ЕБРР: экономика Украины в этом году вырастет на 2%

Обновлено в 23:08 Референдум о независимости Каталонии и последовавший за ним кризис обошелся правительству Испании в 1 миллиард евро.

Обновлено в 00:31 По данным министра экономики Испании, ВВП Каталонии составляет €200 млн.