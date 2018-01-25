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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 19:19
· Мороз · Казахстан
Казахстан сковали аномальные морозы: животные погибают на ходу

Казахстан сковали аномальные морозы: животные погибают на ходу (6 новостей и 1 видео)

«В Казахстане свирепствуют сильные морозы. От непогоды страдают как домашние, так и дикие звери»

В Казахстане свирепствуют сильнейшие морозы – столбики термометров зафиксировали -56 градусов ниже нуля. От непогоды страдают как домашние, так и дикие звери.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на местных жителей Казахстана.

Жители страны находят заледеневшие трупы животных, которые мгновенно умерли от сильных морозов. В частности, возле Астаны люди нашли труп собаки, который увяз в снегу.

Астана. Жуткий мороз. Читали новости про девушку из костаная, которая обиделась на парня и ушла по степи?!

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Допис, поширений Жесть в Казахстане (@zhest_kz) 22 Січ 2018 р. о 10:01 PST

А труп зайца замерз почти в воздухе – его тушу нашли вмерзшей в небольшой куст с тонкими ветвями.

Заяц заживо замерз в Астане – видео

Кроме того, в сети пишут, что замерзло озеро Иссык-Куль в Кыргызстане. Впрочем, пользователи Кирнета не удивлены таким явлением, они сообщают, что зимой замерзают "целые заливы" Иссык-Куля, а происходит это из-за пресной воды в реках.

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Допис, поширений Видео | Вайны (@kgztube) 25 Січ 2018 р. о 8:36 PST

Обновлено в 19:08 Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на местных жителей Казахстана.

Обновлено в 19:19 Видео: в Казахстане от холода погибли животные (youtube.com/adilet abai)

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Униан Униан  ·  25.01.18, 17:20 В Казахстане свирепствуют сильные морозы. От непогоды страдают как домашние, так и дикие звери.
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РБК Украина РБК Украина  ·  25.01.18, 19:19 В Казахстане установилась аномально морозная погода с сильными ветрами, в результате чего животные замерзают прямо на ходу. Об этом передает strana.ua.В сети появились видео, где жители Казахстана находят…
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